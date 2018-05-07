Çelik’ten Vakıflar Haftası mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili aday adayı Ahmet Çelik, mesajında, “Köklü geçmişimizin en güzel kanıtı olan ve yüzyıllardır kamusal alanda önemli bir rol üstlenen vakıf eserlerine verdiğimiz önemin işareti olarak Vakıflar Haftasını kutluyoruz. Vakıf eserleri, sosyal dayanışma anlayışının oluşmasını sağlayan, temelinde insan sevgisi bulunan ve hayır amacı taşıyan kurumlardır. Bu kurumlar, bu özellikleri nedeniyle yüzyılları aşarak günümüze ulaşan köklü geleneklerimizi yansıtmaktadır. Bu gelenekler, toplum yaşamındaki etkin ve saygın yerini her zaman olduğu gibi bugün de korumaktadır” dedi. Çelik, “Büyük medeniyet birikimimizin en güzel tezahürlerinden biri olan, milletimizin şefkat, yardımseverlik, birlik ve beraberlik duygularını yansıtan tarihi, kültürel değerlerimizin yaşatılmasında, dayanışma ruhunun güçlendirilmesinde büyük payı bulunan vakıflarımız; toplumda huzur, güven, barış ve sevgi ortamını pekiştiren, zenginlik ve refahın paylaşılmasına imkan veren müesseselerdir. Vakıflarla ilgili hizmetleri sadece birkaç gün içerisinde kutlamanın ötesinde vakıf eserlerine her zaman sahip çıkarak böyle güzel bir medeniyeti gelecek nesillere aktarmanın sağlanması da çok önemlidir. Adalet ve Kalkınma Partisi hükumetleri dönemlerinde birçok alanda olduğu gibi bu alanda da hizmete devam ederek tarihe, kültüre, geçmişe sahip çıkmıştır. Bu vesileyle, Osmanlıdan miras aldığımız vakıf ruhunu yaşatmak için kutladığımız Vakıflar Haftasını tebrik ediyorum. Köklerimizden gelen bu güzel geleneğin yaşatılmasına ve nesilden nesile vakıf medeniyetinin aktarılmasına vesile olmasını temenni ederken, bu sorumluluğu taşıyan vakıf çalışanlarına başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.