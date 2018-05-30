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30 Mayıs 2018 12:25

Çeliktürk, sektörün sorunlarını anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep milletvekili adayları ve parti yöneticileri İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi’ni ziyaret etti.

Çeliktürk, sektörün sorunlarını anlattı

30 Mayıs 2018 12:25


CHP Gaziantep Milletvekili Adayları Bayram Yılmazkaya, Özgür Yılmaz, Ahmet Bozgeyik ve Adile Merve Altınbaş Yılmaz, parti yöneticileri ile birlikte İnşaat Mühendisleri Odası’nın yönetim kurulunu ziyaret etti. CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Umut Yılmaz ziyaret sırasında, milletvekili adaylarını tanıttıktan sonra, parti çalışmalarını anlattı ve ülke gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk de, CHP’lilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettikten sonra, inşaat sektörünün sorunlarını ve beklentilerini anlattı. Sektörün, bölgenin ve Gaziantep’in sorunlarına dikkat çeken Çeliktürk, "Öncelikle 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Seçimlere katılan tüm partilere ve adaylara başarılar diliyoruz. İnşaat sektörü ekonominin can damarlarından biridir. Sektörün sorunlarının çözümü bu açıdan çok önemlidir. Siyasetçilerden sorunlarımıza duyarlılık bekliyoruz" şeklinde konuştu.




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