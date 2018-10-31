Çeliktürk:"Eğitim önceliğimiz olmaya devam edecek"

Üyelerinin mesleki konularda bilgilerini artırmak ve inşaat mühendisliği alanındaki gelişmeleri üyelerine duyurmak amacıyla sık sık eğitim etkinlikleri düzenleyen İMO Gaziantep Şubesi bu kez "Çelik Tel Donanımlı Betonlama Teorisi ve Uygulamaları" konulu bir seminer düzenledi.

Seminere İnşaat Yüksek Mühendisi Mehmet Yerlikaya konuşmacı olarak katıldı. Şube hizmet binasındaki seminerde, İnşaat Yüksek Mühendisi Yerlikaya, yaptığı sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, bilimin her alanda olduğu gibi inşaat mühendisliği alanında da sürekli geliştiğini belirterek, "Üniversitelerden aldığımız eğitimle yetinme şansımız yok. Bilim sürekli gelişiyor, yeni teknolojiler üretiliyor. Üyelerimizi yenilikler hakkında bilgilendirmek, gelişmelerden haberdar etmek bizim öncelikle görevlerimizden biridir. Şube yönetimi olarak eğitim konusuna verdiğimiz önem devam edecektir" diye konuştu.