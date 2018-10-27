Cemil Alevli Koleji'nde Bakalorya Diploma Programı'nın 50. Yılı kutlandı

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IBDP) öğretmen ve öğrencileri Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'nın 50. yılını kutladı.

Kutlamalara katılan ve halen dünyanın farklı ülkelerindeki en prestijli üniversitelerde eğitim gören Cemil Alevli Koleji mezunu öğrenciler programın kendilerine sağladığı önemli imkanlar ve fırsatlar hakkında bilgiler vererek, uluslararası platformlarda elde ettikleri başarıları anlattı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenle Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'nın 50. yılını kutlandı. IBDP 5O. Yıl Kutlama Programı'na GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki, Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel İlkokul Müdürü Mustafa Şenel, GKV Özel Cemil Alevli Koleji IBDP Koordinatörü Özlem Kara, müdür yardımcılarımız ve tüm IBDP öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Düzenlenen kutlama töreninde önceki dönem IBDP Koordinatörü olan Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, GKV Özel Liseler Müdürü Mehtap Özdemir ve IBDP Koordinatörü Özlem Kara IBDP'nin 50. yılını kutlayarak, bugüne kadar Cemil Alevli Kolejinden mezun olan öğrencilerin başarılarından, IB programının Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında kuruluş sürecinden ve dünya genelinde uygulanan IB felsefesine ve uygulanış şekline dair bilgileri GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IBDP) bilgiler verildi.

Kutlamalara katılan London School of Law \Hukuk öğrencisi IBDP mezunu Nida Kadayıfçı, Acıbadem Üniversitesi'nde IB bursu ile Tıp Fakültesi'nde okuyan Cemil Alevli Koleji IBDP mezunu Osman Gül'ün 50. yıl mesajlarını öğrencilerle paylaştı. Kutlamalarda Cemil Alevli Koleji öğrencileri de uygulanmakta olan IB programının kendilerine kattığı uluslararası vizyondan ve deneyimleri anlatarak kutlamalara katkı sağladılar.

IB (Uluslararası Bakalorya) programının öğrenciler için önemi hakkında bilgiler veren GKV Özel Cemil Alevli Koleji IBDP Koordinatörü Özlem Kara, “IB (Uluslararası Bakalorya) programı, kültürler arası anlayış ve saygıya dayanan, isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda IB Organizasyonu okullarla, hükümetlerle ve uluslararası organizasyonlarla birlikte çalışarak uluslararası eğitim ve kapsamlı değerlendirmeler içeren programlar oluşturur. GKV Özel Okulları, 2012 yılında IB Organizasyonu'ndan onay alarak 150'den fazla ülkede, dünya genelinde 5 bin okulda ve ülkemizde şuan 43 lisede uygulanan Uluslararası Bakalorya Programı'nı Türk müfredatıyla birleştiren, IB felsefesini kuruluş amaçlarıyla sentezleyen Türkiye'deki ilk okullardan olmuştur. Cemil Alevli Koleji adı altında ki kurumumuzda uygulanan IB (Uluslararası Bakalorya) programından 2016 yılından itibaren toplam 18 mezun verdik ve IB mezunlarımız bugün Amerika, İngiltere, İrlanda başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde okulumuzu gururla temsil etmektedirler.55 yıl önce dünya vatandaşı yetiştirme vizyonuyla Merhum Cemil Alevli'nin hedefleri doğrultusunda kurulan okulumuzda Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'nı, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket Ersoy'un büyük desteği, IB deneyimine sahip uzman yönetici ve öğretmenlerimizin de katkılarıyla 6 yıldır başarıyla uygulamanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Gerçekleştirilen kutlamanın ardından Cemil Alevli Koleji öğretmen ve öğrencileri kutlama pastası kesti.