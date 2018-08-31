Cenazede beyin kanaması geçiren hasta azmiyle sağlığına kavuştu

Vücudunun sağ tarafı felç olan Karaca, yaşadığı zorlu sürece rağmen 3 ayda yeniden eski sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te yaşayan 55 yaşındaki Celal Karaca, vefat eden ağabeyinin cenazesinde yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle beyin kanaması geçirdi. Mezarlıkta defin esnasında fenalaşan Karaca’nın vücudunun sağ tarafı tamamen felç oldu. Zorlu bir tedavi sürecine başlayan Karaca fizyoterapistlerin desteği ile hareket etmeye başladı. Ayağa kalkmayı başaran Karaca, bir süre sonra baston ile yürümeye başladı. Dengesini sağlayamayan Karaca, 4-5 kez düşüp kendisini yaralamasına rağmen yılmadı.

Çocukluğunda tekvando yapan Karaca, Şehitkamil Belediyesi Erkek Spor Merkezi’ne gitmeye karar verdi. Karaca, burada spor yaparak, eski sağlığına kavuşmaya başladı. Şimdi hiç desteğe ihtiyaç duymadan yürüyebilen Karaca, zorlanmadan merdivenleri de çıkabiliyor. Karaca, "Düştüm kalktım, kollarımda çizikleri var halen ama yine de yılmadım. Bir yerimi sakatlamadan hayata tutunmaya devam ettim.Çocukluğumda tekvandoya gitmiştim. Yeniden spor yapmaya karar verdim. Şehitkamil spor salonuna yazıldım" dedi.

Koşmaya başladı

Koşmaya başlayan Karaca, bu azmini ise küçük yaşta annesiz kalmaya borçlu olduğunu belirterek, "8 yaşında annemi kaybettim. kardeşlerimin sorumluluğu bana düştü. Babam yaşlıydı. Kimse bize yardım etmedi. Annemin cenazesini bile zamanın belediye başkanı Esat Kaya Turgay’ın desteği ile kaldırdık. akrabalarımız bile bize sahip çıkmadı. Bu bizim için yaşam koşulları ile mücadele etmemiz için bir dönüm noktası oldu" şeklinde konuştu.

"Yere yeni basan çocuk gibiydi"

Celal Karaca’nın antrenörlerinden olan Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor Salonu Fitness Antrenörü Hacı Kömürcü ise "’Celal amcanın başarısı hepimizi çok mutlu etti. Buraya geldiği zaman yüzde 90 oranında kas gruplarında kısmı zamanlı felçlik vardı. Yere yeni basan bir çocuğun ayağı gibi yere basıyordu. Biz onu önce fizik doktorlarının verdiği reçete doğrultusunda hafif teknikler uyguladık. İyiye gittiğini görünce daha ağır çalışmalar yaptık, ev ödevleri verdik. Evde çalışma tekniklerini öğrettik. Kendisinin azmi çok büyüktü, çok istekliydi" ifadelerini kullandı.

Fitness antrenörlerinden Burak Özalkan ise "Celal amca 3 ay önce geldi. Bize ilk geldiğinde felç geçirmişti. Bize geldiğinde ayağını zor atacak bir şekildeydi. Yoğun bir çalışma yaptık. 3 ay gibi kısa sürede uzun uzun adımlar atmaya başladı. Seviyeler atlayarak, vücut yapısı normale döndü. Herkesin çalıştığı makinelerle rahatlıkla spor yapabiliyor" diye konuştu.

Celal Karaca, yeniden sağlığına kavuşmasında destek veren fitness hocalarına ve tesisin kurulmasında emeği geçen Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.