Cep telefonu gasp eden şahıslar polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi Otagar civarında bulunan C.K isimli şahsın cep telefonu ve bir miktar parası tanımadığı 2 kişi tarafından gasp edildi. Şahıslar olay yerinden kaçarak gözden kaybolurken şahıs polislerden yardım istedi. Polis olayı gerçekleştiren kişilerin C.Ş ve Ş.S olduğunu belirleyen ekipler çevrede yaptığı araştırmada şahısları bularak gözaltına aldı.

Para ve cep telefonun da ele geçiren ekipler, şahısları sorgularının ardından adli makamlara sevk etti.