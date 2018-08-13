Çevre yolu niteliğinde yol

Nizip eski yolunu D-400 karayoluna bağlayacak olan 2 bin 500 metre uzunluğunda 35 metre genişliğindeki yol, ilçenin vizyonunu değiştirecek.

Büyükşehir Belediyesi, yol açma ve genişletme çalışmaları kapsamında şehrin her noktasına dokunuyor. Gazi şehirde zamanla artan nüfus ve araç sayısı, alternatif yol ihtiyacını gündeme getirdi, bu doğrultuda 7 gün 24 saat mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, çalışmalarıyla dikkati çekiyor. Şehrin tüm ilçelerini muntazam bir şekilde karayollarına bağlamak amacıyla yaz kış demeden çalışan Büyükşehir, Nizip ilçesinde yol açma ve genişletme çalışmalarına yoğunlaştı. Gaziantep’in nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Nizip’e, açtığı imar yollarla önem verdiğini gösteren Büyükşehir Belediyesi, Nizip eski yolunu D-400 karayoluyla birleştirecek yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.