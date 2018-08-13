Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 10:59

Çevre yolu niteliğinde yol

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ilçesine çevre yolu niteliğinde yeni bir yol yapıyor.

Çevre yolu niteliğinde yol

13 Ağustos 2018 10:59

Nizip eski yolunu D-400 karayoluna bağlayacak olan 2 bin 500 metre uzunluğunda 35 metre genişliğindeki yol, ilçenin vizyonunu değiştirecek.


Büyükşehir Belediyesi, yol açma ve genişletme çalışmaları kapsamında şehrin her noktasına dokunuyor. Gazi şehirde zamanla artan nüfus ve araç sayısı, alternatif yol ihtiyacını gündeme getirdi, bu doğrultuda 7 gün 24 saat mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, çalışmalarıyla dikkati çekiyor. Şehrin tüm ilçelerini muntazam bir şekilde karayollarına bağlamak amacıyla yaz kış demeden çalışan Büyükşehir, Nizip ilçesinde yol açma ve genişletme çalışmalarına yoğunlaştı. Gaziantep’in nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Nizip’e, açtığı imar yollarla önem verdiğini gösteren Büyükşehir Belediyesi, Nizip eski yolunu D-400 karayoluyla birleştirecek yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç