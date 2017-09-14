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14 Eylül 2017 15:55

CEVTECH 2017 Çevre Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

Gaziantep’te ilk kez düzenlenen CEVTECH 2017 fuarına bu yıl 70 katılımcı, 200’den fazla markanın temsili ve 55 belediyenin Çevre Koruma ve Fen İşleri Daire başkanları katıldı.

CEVTECH 2017 Çevre Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

14 Eylül 2017 15:55


Bölgenin en önemli ticaret merkezi olan Gaziantep, CEVTECH 2017 fuarıyla bölgenin geri dönüşüm, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji ihtiyaçlarına çözüm bulacak, hazırlanan projelere sektör profesyonelleriyle hayat verecek. 55 İl Belediyesi Fen İşleri ve Çevre Koruma Daire başkanlarının, bölgedeki ticaret ve sanayi odalarının yönetimlerinin, proje ve taahhüt firmalarıyla iş, dernek ve federasyonlarının katılım ve ziyaretleriyle zenginleşen fuara, iştirak edecek olan mimarlar odası, mühendisler odası üyeleri sektörün nabzını tutacak.


Bölgenin ulusal ve uluslararası anlamdaki buluşma noktası olacak CEVTECH fuarı, yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.




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