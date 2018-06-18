’15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum’

Konuşması sırasında bazı videolar izleterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik eleştirilerini hatırlatan İnce, "Üzüldüğüm bir konu var. Dün diyor ki İstanbul mitinginde, ’Seçim yaklaştı Muharrem İnce camilerden çıkmıyor’ diyor. ’Senin seçimden önce camide fotoğrafın var mı’ diyor. Biz camiye fotoğraf çektirmeye değil, ibadet etmeye gidiyoruz. Ayrıca camiye gitmemden niye rahatsız oluyorsun. Ben 5 vakit namaz kılıyorum demedim. 5 vakit namaz kılmıyorum, yalan söylemem. Ama 15 yaşından beri her Cuma namazı kılıyorum. Seçim zamanı yaptığımız bir şey de değil. Sana mı soracağım camiye giderken, camiye gitmemden mi rahatsız oluyorsun? Sen Allah’ın tahsildarı mısın, sen kimsin? Bir Müslüman başka bir Müslümanın camiye gittiğini görünce mutlu olması lazım, bu üzülüyor. Camiden elini çek, orası meydanlarda konuşulacak şey değil. Sana bunları açıklayacak değilim” dedi.

“OHAL’i hemen kaldıracağız”

Göreve geldiklerinde OHAL’i kaldıracaklarının altını çizen İnce, “Göreve geldikten hemen sonra OHAL’i kaldıracağız, Merkez Bankası başkanı bağımsız olacak. Dolarla kavga etti, dolar yükseliyor. Avro ile kavga etti, o yükseldi. Şimdi de İnce ile kavga etti, o yükseliyor. Şu an sabah akşam bağıran bir cumhurbaşkanı var. Öğrencilerle, televizyona çıkıp onlarla geleceği konuşan bir cumhurbaşkanı olacağım. AK Parti’li anneler size sesleniyorum, fizik öğretmeni Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında çocuklarımız iyi eğitim alacak. Çocuklarımız iyi yabancı dil ve matematik öğrenecek. Refah içerisinde yaşayacaklar. Gençlerimiz olimpiyatlarda madalya alacak. Tarıma dayalı sanayiyi geliştireceğiz. Meralarımızı, tarım alanlarımızı, insan gücümüzü atıl olmaktan kurtaracağız. Denizleri daha çok kullanacağız" şeklinde konuştu.

“Televizyon programı çağrısını yineledi”

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı televizyon programında tartışmaya davet ederek, “Erdoğan sen bir yerde konuşuyorsun, ben bir yerde. 81 milyonun aynı anda bizi izleme şansı var. Ona buradan teklifte bulunuyorum. Maden ekonomistsin, madem ustasın Erdoğan, yüreğin varsa, cesaretin, bilgin varsa çık karşıma bir televizyonda. Ona bunu deyince benimle televizyona çıkıp bana reyting yaptırmazmış. Bende sordum, o mu yoksa ben mi daha çok izleniyorum? Televizyon izlenme oranlarına baktım, Erdoğan’ın 4 katı izlenmişim. Hava durumu bile Erdoğan’dan fazla izlenmiş. Diyorum ki gel benimle televizyona çık da senin de havan olsun” diye konuştu.