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09 Mayıs 2018 21:24

CHP Gaziantep milletvekili aday adaylarını tanıttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Gaziantep milletvekili aday adaylarını tanıttı.

CHP Gaziantep milletvekili aday adaylarını tanıttı

09 Mayıs 2018 21:24


Özel bir salonda gerçekleşen aday adayı tanıtım toplantısına CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, milletvekili aday adayları ve çok sayıda partili katıldı.


Toplamda 31 aday adayının bulunduğu salonda adaylar partililere tanıtıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, “Aday adayı arkadaşlarımız seçilse de seçilmese de bu seçim için hep birlikte çalışması gerekir. Buradaki arkadaşlar herkes önünde söz verecekler. Söz verip çalışmayan aday ve aday adayı arkadaşlara sizler ve bizler hesap soracağız. Türkiye’de demokrasi, hukuk ve özgürlükler adına yapılacak en son seçim budur. Onun için el ele kol kola verip çalışacağız“ diye konuştu.




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