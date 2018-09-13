CHP heyetinden Gaziantep Sanayi Odası'na ziyaret

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Gaziantep Milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, İl Başkanı Hayri Sucu, Şahinbey İlçe Başkanı Uğur Özpolat, Şehitkamil İlçe Başkanı Umut Yılmaz ve partililerden oluşan heyet Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti.

Ülkede ve Gaziantep'te yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, ekonomi gündemine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu ve hacimsel büyüklüğü ile 6. sırada yer aldığını belirtti. Ünverdi, sanayisi ve ticaretiyle bölge ekonomisinin lokomotif kenti Gaziantep'in tüm zorluklara rağmen üretmeye ve ürettiğini ihraç etmeye devam ettiğini kaydetti. Sanayiciler olarak kurda yaşanan artıştan etkilediklerini aktaran Ünverdi, bu sürecin enikonu son bulacağını ve önceki krizlerde olduğu gibi omuz omuza vererek atlatılacağını ifade etti.

Suriye'de devam eden savaşa dikkati çeken Ünverdi, “Maalesef yanı başımızda bir savaş var ve oradaki karışıklık devam ediyor. Umut ediyoruz ki bu savaş sona erer ve bölgemiz hem siyasi hem de ekonomik istikrara kavuşur. Bu sadece bizim bölgemizin değil tüm dünyanın sorunu haline gelmiştir ve bir an önce çözüm bulunmalıdır. Ayrıca dünyada hiçbir kent yoktur ki nüfusu bir anda yüzde 37 artsın ve buna rağmen Gaziantep gibi sorunlarını aşarak yoluna devam edebilsin. Gaziantep bunu başarmış sosyal yaşamı ve ekonomisi ile dünyaya örnek olmuş bir şehirdir. Suriyeli göçü ve iç göçe rağmen uyum ve kardeşlik çerçevesinde yaşamın akışı devam etmektedir” dedi.

Muhalefet partilerinin ülkelerin gelişmesindeki önemine vurgu yapan Ünverdi, “Tüm kurum ve kuruluşlarımızla olduğu gibi ülkemizin gelişmesi için yapılacak her çalışmada işbirliğine hazırız. Bugün burada olmanızdan dolayı mutluluk duyduk, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de, konuşmasında ülke ekonomisinde gelinen noktayı ve yapılaması gerekenleri anlattı. Yaşanan sıkıntıların temelinde aktif bireyden tüketici topluma dönüşmekten kaynaklı sorunlar yaşandığına işaret eden Böke, “Tüketimden üretime geçmek zorundayız. Ülke olarak yeni bir teşvik sistemine ve katma değer üretmeye ihtiyacımız var. Bu bağlamda faaliyet alanlarına göre iş dünyasına Ar-Ge ve benzeri destekler verilebilir. Ekonomide çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Yeter ki doğru hamleler yapılabilsin” şeklinde konuştu.