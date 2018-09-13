CHP heyetinden GTB'ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden oluşan ‘Ekonomi Masası' heyeti, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti. GTB üyeleriyle bir araya gelen CHP milletvekilleri, Gaziantep ve ülke ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundular.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, CHP Gaziantep Milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, İl Başkanı Hayri Sucu, ilçe başkanları ve partililerden oluşan heyet GTB'yi ziyaret etti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyeleri tarafından karşılanan CHP heyeti, hububat ve bakliyat satış salonlarında düzenlenen toplantıda GTB üyeleriyle bir araya geldi.

Borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında açıklamalarda bulunan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in tarıma dayalı sanayi üretiminde ülke ekonomisine yön veren şehirlerinin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'nin birçok ilinde yetiştirilen tarımsal ürünlerin işleme ve pazarlama noktasının Gaziantep olduğuna işaret eden Akıncı, bu ürünlerin Gaziantep'te ki üretim bantlarından geçerek nihai ürün haline dönüştüğünü, buradan da iç ve dış pazarlara sevk edildiğini ifade etti.

Akıncı, Türkiye ihracatının en fazla yapıldığı 6'ıncı şehir olan Gaziantep'in bu potansiyelini çok daha ileri seviyelere taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

CHP Milletvekili Selin Sayek Böke ise toplantıda, üreten ve üretime emek veren paydaşlarla istişarelerde bulunmak, yaşanan sorunlara birlikte çözüm önerileri üretmek amacıyla Gaziantep'e geldiklerini dile getirdi.

Gaziantep programları dahilinde STK temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve görüşmelerde bulunduklarını belirten Böke, konuşmasında ülke ekonomisinde gelinen son durum ve çözüm önerileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülke ekonomisine yönelik çeşitli değerlendirme ve açıklamalarda bulunan CHP Milletvekilleri, toplantı sonrası sektör temsilcilerinden gelen sorulara yanıt verdiler.