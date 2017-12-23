CHP İl Başkanı Sucu’dan 25 aralık vurgusu

Kurtuluş günü ile ilgili yazılı bir basın bildirisi yayımladı.

Bildirisinde Yaklaşık 11 ay süren Fransız işgaline karşı direnen Antep halkı aç kalmış, susuz kalmış ama asla özgürlüğünden ve vatanından vazgeçmemiştir. Vatan uğruna 6 bin 317 şehit vererek adına Gazilik unvanı almayı hak etmiştir ifadelerini kullanan Sucu mesajında, “Bundan tam 96 yıl önce bastığımız bu topraklar, dünyada emsali görülmemiş bir şekilde, kahramanlık öykülerinin gerçek olarak yaşandığı topraklar olarak tarihe geçmiştir. Ülkemiz büyük kurtuluş mücadelesine girdiği dönemde canını ve malını hiç düşünmeden, vatan toprağını kaybetmeme uğruna her şeyi göze alan Türk Milletimizin tamamı gibi Gaziantepli Halkımız da gereken vatan savunmasını yaparak şehrimizin düşman işgaline son vermiştir. 25 Aralık 1921 tarihinde sadece bir toprak savunması yapılmamıştır. Aynı zamanda ülkemizdeki milli kurtuluş mücadelesine de büyük bir destek sağlanmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ise emeği de çok büyüktür. Bizim şehrimize “Gazilik” unvanını layık gören Atamızı da rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz

Gaziantep halkı, Kurtuluş Savaşı sırasında kahramanlık destanı yazarak tarihe geçtiğini belirten CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, “Yaklaşık 11 ay süren Fransız işgaline karşı direnen Antep halkı aç kalmış, susuz kalmış ama asla özgürlüğünden ve vatanından vazgeçmemiştir. Vatan uğruna 6 bin 317 şehit vererek adına Gazilik unvanı almayı hak etmiştir. Bu vesileyle, başta Başkomutan Mustafa Kemal olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için seve seve canlarını veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, dualarla yad ediyoruz. Tüm hemşehrilerimin Kurtuluş Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım” ifadelerini kullandı.