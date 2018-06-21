CHP milletvekili adaylarından GTB’ye ziyaret

CHP Gaziantep milletvekili adayları, Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, Hüseyin Yalçın, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Cahit Kargıner, CHP İl Başkanı Hayri Sucu ve parti il ve ilçe teşkilatı temsilcilerinden oluşan heyet, GTB’yi ziyaret etti.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyeleri tarafından karşılanan CHP heyeti, hububat ve bakliyat satış salonlarında işlem yapan GTB üyeleriyle görüşerek, yeni hasat sezonunun bereketli ve verimli geçmesi temennisinde bulundu. CHP milletvekili adayları ve parti temsilcileri daha sonra satış salonunda düzenlenen toplantıya katıldı.

CHP heyetini, bölge tarım ticaretinin kalbinin attığı GTB’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, borsanın son dönemde hizmete kazandırdığı projeler ve inşaatları devam eden yatırımları hakkında bilgiler verdi. Tiryakioğlu, hedeflerinin Gaziantep’i, Türkiye ve Ortadoğu’nun en önemli tarım üssü ve cazibe merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu söyledi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise 24 Haziran seçim sonuçlarının Gaziantep ve Türkiye’ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Gaziantep’in tarıma dayalı sanayide önemli bir çıkış ivmesi yakaladığını vurgulayan Akıncı, bu durumun sürdürülebilir kılınması için seçimler sonrası gündemin yeniden ekonomi olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda, ayrıca CHP milletvekili adayları Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, Hasan Öztürk ve İl Başkanı Hayri Sucu’da birer konuşma yaparak, partilerinin tarım ve ekonomi politikaları hakkında açıklamalarda bulundu