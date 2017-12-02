CHP’de kongre heyacanı

Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl katılırken, toplamda 633 delegenin oy kullanması bekleniyor.

Özel bir salonda yapılan kongre, sabah saat 10.00’da başlarken, sandıkların ise saat 17.00’da kapanacağı öğrenildi.

Mevcut İl Başkanı Hayri Sucu ve Ali Şimşek’in yarışacağı genel kurulda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve çok sayıda partili katıldı.

Her iki adayında iddialı olduğu seçimlerde, 633 delegenin oy kullanması beklenirken, seçim süreci oldukça seviyeli geçti. İki aday da delege ziyaretlerinde kırıcı, eleştirici tavırlar yerine, seçilmesi halinde yapacakları hizmetleri, hedeflerini anlattı. İki adayın da seçim birbirlerinin seçim bürolarını ziyaret ederek birbirlerine başarı dilemesi partililerden tam not aldı.

Kongrede konuşan CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, “ Atatürk ilkelerini gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisine borcumuz var. Ben kendi adıma ve hepimiz Cumhuriyete ve Cumhuriyet Halk Partisine sahip çıkacağız. Bu partiye Türkiye’nin ihtiyacı her zamankinden fazladır. O nedenle kendi içimizde bir yumruk olacağız ve yoğunlaşmış duygularımızı geliştireceğiz. Sorumluluklarımızı yerine getireceğiz“ diye konuştu.