Çiçek Karnavalı rengarenk kortej yürüyüşüyle final yaptı

Kortej yürüyüşü ile Çiçek Karnavalı etkinliğinin finali yapıldı.

Gaziantep Botanik Park’ta başlayan yürüyüş, Sanko Park Alışveriş Merkezi önünde son buldu. Bando eşliğinde devam eden ve çok sayıda öğrenci ve vatandaşın katıldığı yürüyüş adeta karnaval havası yaşattı. Ayrıca Gaziantepliler rengarenk fotoğraf çekim alanlarında anı ölümsüzleştirme şansı yakalarken, korteje katılan klasik araçlar da renkli görüntüler oluşturdu. 15 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri arasında Sanko Park’a gelen ziyaretçiler, çiçeklerle donatılan alışveriş merkezinde birbirinden renkli aktivitelere katılarak keyifli zaman geçirdi.

Sanko Park, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi karnaval kapsamında yaptıkları ortak organizasyon ile fakülte öğrencilerini çiçek temalı sanat çalıştaylarıyla buluşturdu. Ressamların resim çalıştayı, öğrenci kısa film yarışması, öğrenci moda tasarım çalıştayı, fotoğraf yarışması ve moda tasarım eserleri ile dereceye giren Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine ödülleri AVM içerisinde yapılan törenle verildi.

Dereceye girenlere ödül

Festival kapsamında yapılan yarışmalarda, Kısa Film kategorisinde birincilik ödülünü ’Bir Zeher Bin Silah’ adlı film ile Ahmed Jamal alırken, İbrahim Tarhan’ın ’Perspektif’ filmi ikinci, Mehmet Çağlar Atakçı ve Yunus Emre Temir’e ait ’İnkişaf’ filmi üçüncülük ödülüne layık görüldü. Fotoğraf kategorisinde Tuğba Demir birinci olurken, Yusuf Özdoğan ikinci, Ayham Assaf ise üçüncü oldu. Moda Tasarımı yarışmasında ise Betül Taş birinci, Semra Atok ikinci ve Sevilay Hizar üçüncü oldu. Resim yarışmasında da Alpago Batuhan Erdönmez birinci, Çiğdem Polat ikinci ve Derya Esen üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılardan birinciye bin 250 TL, ikinciye 900 TL, üçüncüye ise 500 TL’lik hediye çeki verildi.

"Güzelliği şehre yaymak istedik"

Sanko Park Pazarlama Müdürü Sevgi Uslu konuşmasında, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bu konuda bizlere ilham kaynağı oldu. Şehrin her tarafından Gazianteplilerin nefes alabileceği çok güzel parklar ve bahçeler yapıldı. Buralarda birbirinden güzel çiçekler her daim oldu. Parklara ve bahçelere bu kadar ilgi gösterilince bizde buna ek olarak işi biraz daha şehre yaymak istedik. Ve öğrencilerimiz ile birlikte çok güzel bir çiçek ekimi gerçekleştirdik. Ayrıca şehrin en güzel noktalarından biri olan Botanik Park’ta başlayan bir yürüyüş düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep’e çiçek karnavalı çok yakıştı"

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çiçek Karnavalı’nın Gaziantep’e çok yakıştığını söyledi. Şahin, “Ödül alan bütün öğrencilere teşekkür ediyorum. Bu karnavalı inşallah daha büyüterek devam edeceğiz. Çünkü Gaziantep bizim yavrumuz. Biz bu şehre bir anne gözüyle bakıyoruz. Park ve bahçeler ile birlikte doğaya aşkımızı ilan ediyoruz“ diye konuştu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Avni Gökalp, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Şenel, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Kadir Arslan, Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu ve çok sayıda davetli katıldı.