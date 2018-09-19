Çiçekleri sularken otomobil çarpan işçi öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otoyoldaki refüjde çiçek ve ağaçları sularken otomobilin çarptığı işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-Gaziantep Otoyolu'nun 7'nci kilometresinde seyir halinde bulunan B.A. yönetimindeki 34 AJE 234 plakalı otomobil, refüjdeki ağaç, çiçek ve çimleri sulayan işçi Recep Aslan'a çarptı. Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Aslan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobil sürücüsü B.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.