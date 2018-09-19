İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiçekleri sularken otomobil çarpan işçi öldü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde otoyoldaki refüjde çiçek ve ağaçları sularken otomobilin çarptığı işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otoyoldaki refüjde çiçek ve ağaçları sularken otomobilin çarptığı işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-Gaziantep Otoyolu'nun 7'nci kilometresinde seyir halinde bulunan B.A. yönetimindeki 34 AJE 234 plakalı otomobil, refüjdeki ağaç, çiçek ve çimleri sulayan işçi Recep Aslan'a çarptı. Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Aslan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Otomobil sürücüsü B.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.