SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, bir restoranda düzenlenen yemek öncesi yaptığı konuşmada, çalışanların Ramazanını kutladı.

Son yıllarda Türkiye üzerine oynanan oyunlar olduğunu belirten Konukoğlu, “Bu oyunlardan kurtulmak için çok çalışmalıyız, kenetlenmeliyiz, üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmalıyız, güçlenip oyunları bozmalıyız” dedi.

Çimko Çimento ve Beton Yönetim Kurulu Başkanı da olan Konukoğlu, “Bir ve beraber olduktan, ekonomimizi güçlü tuttuktan sonra bırakın bizi huzursuz etmeye, ülkemiz ve milletimiz üzerine oyun kurmaya dahi kimse teşebbüs edemeyecek” diye konuştu.

SANKO Holding tarafından organize edilen yemeğe Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Kadir Saltalı, Pazarcık Belediye BaşkanıYakup Hamdi Bozdağ, Kahramanmaraş Bölge Çalışma Müdürü Ali Yüce, Çimko Çimento Genel Müdürü Cenker Mirzaoğlu, Pazarcık Askerlik Şube Başkanı Teğmen Ahmet Korkmaz, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu, Pazarcık Komando Bölük Komutanı Mikail Dökme, İlçe Jandarma Komutanı Abdülkadir Yağar, Eski Narlı Belediye Başkanı Metin Ergücen, Sulama Birliği Başkanı Mehmet Ergücen, Sanko Özel Güvenlik Genel Müdürü Ferhat Arslan,Pazarcık Müftü Vekili Ahmet Sevinç ve Narlı Jandarma Karakol Komutanı Yakup Çürümez katıldı.

İftar yemeğinin ardından kurumda 10 yıl ve daha fazla süreden beri çalışan 35 kişiye içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket, İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logosu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise armağan edildi.

Plaket ve hediyelerin verilmesinden sonra, yapılan çekilişte şanslı çalışanlar 2 tam ve 2 yarım altın kazandı.