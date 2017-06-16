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16 Haziran 2017 14:38

ÇİMKO çimento iftar yemeği

Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.

ÇİMKO çimento iftar yemeği

16 Haziran 2017 14:38

Ş. Narlı Çimento Fabrikası çalışanlarına iftar yemeği verildi.


Çimko Çimento ve Beton Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tansu Tuğlu’nun ev sahipliğinde Narlı Dolphin Restoran’da düzenlenen yemeğe, Pazarcık Kaymakamı Çağlayan Aydın, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci, İl SGK Müdürü Hüseyin Karagöz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yıldırım Özbaş, Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu, Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Ulaş Birdane, Narlı Jandarma Karakol Komutanı Yakup Çürümez, İlçe Müftü Vekili Ahmet Sevinç, Çimko Çimento Genel Müdürü Cenker Mirzaoğlu ve çalışanlar katıldı. Masaları dolaşarak eş ve çocukları ile yemeğe katılan çalışanlara "Hoş geldiniz" diyen Tuğlu, “Ramazan Ayında; birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşım duygularımız en üst seviyeye çıkmaktadır. Sevdiklerinizle, ailenizle beraber mutlu ve huzur dolu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.


İftar yemeği sonrası, kurumda 10 ve 20 yıldan beri çalışan personele, içerisine lazerle fotoğrafı işlenmiş kristal plaket ve altın verildi. Yapılan çekilişle şanslı çalışanlar tam ve yarım altın kazandı.




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