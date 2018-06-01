SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu’nun ev sahipliğinde Şato Restoran’da düzenlenen iftar yemeğine,Çimko Çimento Genel Müdürü Cenker Mirzaoğlu, Sanko Havlu Genel Müdürü Serdar Erpamukçu, Çimko Çimento Teknik Direktörü Fatih Aktaş, Çimko Çimento Strateji ve Pazarlama Direktörü Emin Ali Tarlakazan, Ytong İşletme Müdürü Müberra Şener, Çimko Çimento Personel Müdürü Hüseyin Pamukçu, Çimko Narlı Şube Fabrika Müdürü Celalettin Taşkın Kargıner, Çimko Narlı Şube Bakım Müdürü Gökhan Omak, Çimko Narlı Şube Üretim Müdürü Ahmet Teke, Çimko Çimento Hammadde ve Sürdürülebilirlik Müdürü Yavuz Kara, Sanko Havlu Planlama ve Lojistik Müdürü İlker Özuslu, ve Sanko Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın da katıldı.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, yaptığı konuşmada, “Çok değerli mesai arkadaşlarım, öncelikle Ramazan’ınızı kutluyorum. Son yıllarda ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar var. Bu oyunlardan kurtulmanın tek üretimden geçiyor. Ekonomimizi güçlü tuttuğumuz sürece bizi bölemeyecekler. İnşallah seçimlerden sonra refah bir Türkiye bizi bekliyor. Gençlerimizi uyarmamız lazım. Ülkemiz için kim hayırlı ise o gelsin. Şunu da bilsinler ki bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek” dedi.

İftar sonrası masaları dolaşarak konuklara hoş geldiniz diyen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu,Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu ve yöneticiler, daha sonra SANKO’da 10, 15, 20 ve 25 yıldan bu yana çalışan 21 kişiye, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket, İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise armağan etti.

Plaket ve hediyelerin verilmesinden sonra, yapılan çekiliş ile de şanslı çalışanlar 5 tam ve 5 yarım altın kazandı.