Cimnastik spor okullarında başarının temelleri atılıyor

Spor faaliyetlerinin yaşam boyu sürdürülebilmesi adına spor merkezlerinde farklı branşlarda spor okulu faaliyetlerini 4 mevsim boyunca sürdüren Şehitkamil Belediyesinde temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları yaz ve kış spor okulları miniklerden büyük ilgi görüyor. İlçenin 4 farklı noktasında hafta içi ve hafta sonu oluşturulan farklı seans seçenekleriyle minik sporcuların rahatlıkla spor yapabilmelerine olanak sağlayan Şehitkamil Belediyesi, çalışmalar esnasında farklı test bataryalarıyla gerçekleştirdiği testlerle sporcu öğrencilerin branşa özgü yatkınlıklarını da tespit etmeyi ihmal etmiyor. Kayaönü Mahallesinde faaliyetlerini sürdüren Kayaönü Spor Merkezinde temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları spor okulu çalışmalarını ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geleceğin şampiyonlarının gelişim süreçleriyle ilgili görevli eğitmenlerden bilgiler edindi.

Çalışmaların verimliliği sporcunun gelişimini doğrudan etkiliyor"

Belediye Başkanı Fadıloğlu, sporcuların katıldıkları fiziksel, taktiksel ve mental çalışmalardaki verimliliğin gelişim süreçlerini doğrudan etkilediğini belirterek, şampiyon adaylarının spor kariyerleri boyunca zamanı en doğru şekilde kullanmaları gerektiğini ifade etti. Fadıloğlu, Kayaönü Spor Merkezi ziyareti esnasında yaptığı değerlendirmede, "Yaşam boyu spor faaliyetlerine verdiğimiz önemi birçok farklı mecrada sıklıkla ifade ediyor ve bu konuda elimizdeki imkanlar doğrultusunda sportif tesislerimizde çalışmaları büyük bir hızla sürdürüyoruz. Sportif başarıya giden yolda zamanın doğru kullanılması büyük önem arz ediyor. Yetenekli sporcuların doğru zamanda tespit edilmesi ve akabinde uzman antrenörler eşliğinde en sistemli şekilde branşa özgü eğitim alabilmeleri adına spor okulu çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Sporcularımızın katıldıkları fiziksel, taktiksel ve mental çalışmalardaki verimlilik, gelişim süreçlerini doğrudan etkiliyor. Bu konudan hareketle 4 yaşında temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları yaz ve kış spor okullarında temellerini attığımız sportif başarının inşasındaki hummalı sürecin takibini Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına uzanan süreçlere varıncaya kadar takibini sürdürüyoruz. Şu anda ilçemizin 4 farklı noktasında faaliyetlerini sürdüren temel cimnastik spor okullarında sporcularımız esneklik, çabukluk, hız ve kuvvet çalışmalarına katılıyor. Geleneksel çocuk oyunlarıyla ekran başından uzaklaşan minikler, eğlenerek sosyalleşiyor, akranlarıyla paylaşım içerisine giriyorlar. Çalışmaların gerçekleştirmesinde emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, minik sporcularımıza spor hayatları boyunca başarılar diliyorum" diye konuştu.