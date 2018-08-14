Çınarlı kitap Kafe’de yazarların söyleşi

Ş. bünyesinde hizmet veren Çınarlı Kitap Kafe’de yazar söyleşi ve imza günü etkinlikleri devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. ile Serencam Yayınlarının organize ettiği etkinliğe bu hafta Serencam Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Gülşen Gazel, Yazarlar Barış Çiviroğlu, Abdullah Gazel ve Emine Gülden Güzel katıldı. Yazar ve şairler katılımcılara yazı hayatına nasıl girdiklerini ve kitaplarını yazma süreçlerini anlattılar. Barış Çiviroğlu, “Düş İşleri” isimli şiir kitabıyla ilgili bilgi verdiği konuşmasında birçok sözcükle ifade edilebilecek şeylerin şiirde kısa ve öz bir şekilde ve daha az sözcükle daha veciz ifade edildiğini bunun için de şiir yazmanın incelikli bir zeka gerektirdiğini belirtti. Şiirlerinde kurguya yer verdiği gibi günlük hayatta yaşananları da işlediğini belirten Çiviroğlu, “Şiirlerimde mendil satan bir çocuğunu, izbe sokaklarda gezen insanları, doğanın güzelliğini ve hayatımızda yer alan pek çok detayı görebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Osmanlı’nın son dönemlerinde Hatay’ın Akbez beldesinde yaşayan Ermenilerle Türklerin ilişkilerinin, tehcir olayının, yaşanan çatışmaların Ermeni bir kadınla Müslüman bir erkeğin aşk hikayeleri üzerinden anlatıldığı “Akbez Son Kale” isimli romanıyla ilgili sunum yapan yazar Abdullah Gazel ise; bundan iki - üç yüzyıl önce Türklerle Ermenilerin bu coğrafyada kardeşçe yaşadığını ifade ederek Türk - Ermeni mücadelesini yapışık ikizlerin ameliyatla ayrılıp birbirine düşman edilerek çatıştırılması olarak yorumladı. Romanıyla ilgili bilgi toplamak için Lübnan’a gittiğinden de bahseden Gazel, “Oradaki Ermeniler küçüklükten itibaren Türk düşmanlığıyla yetiştiriliyor. Tamamen siyasi bilinçle eğitim alıp dünyanın her yerinde Türkiye aleyhine propagandalar yapılmasını sağlıyor, yapanlara da destek oluyorlar. Bizlerin öncelikle Türk - Ermeni sorunu nedir, bunu öğrenip Ermenilerin yanlı ve yanlış propagandalarına karşı doğru bir savunma bilinci oluşturması lazım” diye konuştu.

"Metal Yalnızlık" isimli kitabın yazarı Emine Gülden Güzel ise, konuşmasında yüzde seksen görme engelli oluğunu belirtip kendi zorlu hayatından ve yazarlık mücadelesinden bahsetti. Hayata hep pozitif bakmaya çalıştığını dile getirerek “Görme yetimi yüzden seksen kaybettiğimde büyük bir şok yaşadım ancak hayatın ucunu bırakmamaya çalıştım. Önce eğitim hayatımı dışarıdan tamamladım. Ardından sınava girip memur oldum. Sonrasında eşim ve çocuklarımın desteğiyle yazılarımı kitap haline getirip yayınlama imkanı buldum. Bugün burada bu nezih ortamda sizlere hitap etmekten mutluluk duyuyorum, başarmak için çalışmak ve inanmak yeterli. Bana burada sizlerle buluşma imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin organizesinde yer alan Gülşen Gazel de Çınarlı Kitap Kafe edebiyat sohbetlerinin şehrin kültür hayatına olumlu yansıdığını ve ilginin artarak devam ettiğini belirtti. Gazel, “Yaz ayı olmasına, vatandaşlarımızın çoğunun özellikle de bu tarz etkinliklere yoğun katılım sağlayan öğrencilerin tatilde olmasına rağmen etkinliğimize katılım daha da artıyor. Bu nezih mekanı Gaziantep’e kazandıran Büyükşehir Belediyemize ve desteklerinden dolayı Gazikültür A.Ş. yönetimine teşekkür ederim” dedi.