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29 Kasım 2017 16:51

Cinayet zanlısı yakalandı

Gaziantep’te önceki gece yaşanan cinayetin firari zanlısı, polisin operasyonu ile saklandığı yerde yakalandı.

Cinayet zanlısı yakalandı

29 Kasım 2017 16:51


Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi Lale Sokak’ta yaşanan olayda iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Cemal Yoğun (27) ile G.C. (25) yolda karşılaşarak tartışmaya başlamış, av tüfeğini çıkaran G.C., Cemal Yoğun’a ateş etmişti. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı saçmalarla ağır yaralanan Yoğun kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı G.C. ve yanında bulunan arkadaşı M.İ. ara sokaklarda kayıplara karıştı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli G.C. saklandığı evde yapılan operasyonla gözaltına alındı.


Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilen G.C. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.




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