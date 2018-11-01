Çingene Kız Mozaiği'nin eksik parçaları ABD'den getirilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 26 Kasım'da ABD'den alınarak Türkiye'ye getirileceğini açıkladığı Çingene Kızı Mozaiği'nin eksik parçaları, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek. Gazianteplilerin heyecanla beklediği parçaların sergileneceği müzeye ilgi de artmaya başladı.

Zeugma Antik Kenti'nde bulunduğu günden itibaren Gaziantep'in simgesi haline gelen Çingene Kızı Mozaiği'nin kayıp parçaları yurt dışına kaçırılmış, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleri ile kayıp parçalar, ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde sergilenirken bulunmuştu. Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları nezdinde girişimler ve yapılan görüşmeler sonucunda imzalanan protokol ile ABD'deki parçaların Türkiye'ye getirilmesi için anlaşma sağlanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise kayıp parçaların 26 Kasım tarihinde ABD'nin Chicago şehrinden THY uçağıyla Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Kayıp parçalara yer açmak için müzede hazırlık çalışmalarına başlanırken, bölge insanı da yıllardır yarım parçaları ile görme fırsatı buldukları Çingene Kızı'nı eksiksiz görebilecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Eksik parçaları görmek için sabırsızlandıklarını belirten müze ziyaretçileri, "Eksik parçaların getiriliyor olmasına çok sevindik. Umarım en kısa zamanda parçalar getirilir. Çünkü bu çok güzel ve sahip çıkılması gereken bir değer. Tüm parçaları ile Çingene Kızı'nı görecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Parçalar geldikten sonra da mutlaka gelip göreceğiz" diye konuştu.