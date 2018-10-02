Çingene Kızı, 1 ay sonra kayıp parçasına kavuşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Zeugma Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarının bir aya kadar kente getirileceğini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'ye yaptığı görüşmeler sırasında eserlerin ekim ayı sonu, kasım ayı başında bulundukları yerden sökülerek Gaziantep'e getirilmesi kararlaştırıldığını söyledi.

Çalışmalar kapsamında eserlerin yerine ise mozaikten yapılacak replikalar ABD'deki üniversitede eserler için ayrılan yerlere yerleştirilecek.

2.5 yıldır kayıp parçayı getirmek için çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Tüm dünyanın aklında Zeugma deyince bu 3 boyutlu eser vardı ama biz ne zaman baksak 'Acaba ailesi ne zaman tamamlanacak' diye merak ederdik. Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e geldiğinde konuyu kendisine aktarmıştık ve bu sürece ulaşmamızda bize sonsuz destekleri oldu. Biz Zeugma'nın kayıp parçalarını geri getirebilmek için yaklaşık 2,5 yıldır çalışıyoruz. Yani bu iş, kesinlikle sabahtan akşama olmadı" dedi.

“1 ay sonra Gaziantep'e getireceğiz”

Çingene Kızı'nın kayıp parçasının 1 ay sonra Gaziantep'e getirileceğinin altını çizen Fatma Şahin, "Şansımız eserlerin üniversitede olmasıydı. Geçen yıl değişen yönetimle de sık sık görüşüp her fırsatta üniversite gibi bir ortamda eserlerin doğduğu yerlerde sergilenmesi konusunda yapılması gerekenin etik duruş olduğunu hatırlattı. Dün itibarıyla da anlaşmayı yaptık. Olayı takip edeceğiz. Protokolün gereğini yapacağız. ABD'deki eserleri getireceğiz. İmitasyonlarını ve replikalarını yapacağız. Bunu da biz yapacağız çünkü bizde çok iyi mozaik sanatçıları var. Ben kendi ellerimle getireceğim onları, bizim yaptıklarımızı da kendi ellerimle götürüp teslim edeceğim. Hazırlıklarımız başladı. Ekim sonu, kasım başı eserlerimizi Gaziantep'e getireceğiz. İnşallah bir ay sonra Çingene Kızı ailesine kavuşuyor" ifadelerini kullandı.

"Aralık ayında tüm dünyayı davet edeceğiz"

Teknik işlerin bitmesinden sonra Aralık ayında tüm dünyayı davet edeceklerini ifade eden Şahin, "Aralık ayının ortalarında teknik işleri de bitirip tüm dünya ve Türkiye'yi Gaziantep'e davet ederiz. 'Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı.' diyorduk. Artık bir nedenimiz daha var. O dönemlerde yaşayan kuşları eserlerde görüyoruz. Nesli tükenmiş kuşların mozaiklerini görüyoruz" diye konuştu.