CNR Gaziantep Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen CNR Gaziantep Kitap Fuarı, yoğun ilgiyle karşılandı. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki fuara katılan yayınevleri, fuardan memnun kaldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık işbirliğinde organize edilen kitap fuarı 4'üncü gününde, kitapseverlerin akınına uğradı. 160 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi beklenen fuar, 20-28 Ekim 2018 günlerinde saat 09.00'dan 18.00'a kadar açık tutulacak.

Fuarda stant açan yayınevlerinden Kaşna Kitapevi'nden Cem Vargün, daha önceden Gaziantep Fuarına katıldığını hatırlatarak, “Önceki yıllara göre bu yıl ki fuar, daha canlı ve daha hareketli geçiyor. Katılım yönünden bir şikayetimiz yok. Ancak, fuara gelen öğrencilere önceden haber verilmediğinden öğrenciler yanına yeteri kadar para almadığından kitap satışı, fuarın geneline yansımıyor. Yine de gelen öğrencilere kitapları tanıttığımız ve anlatmamıza vesile olan fuarın düzenlenmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Gaziantepli Yazar Zekeriya Efiloğlu ise, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini böylesi bir fuarı düzenlediği için tebrik etti.

Efiloğlu, “Büyükşehir, Gaziantep'in 538 çeşit yemek kültürün yanına yazar, sanatçı akademisyen, müzisyen bırakarak, sadece midemize değil beynimize ve kalbimize hitap edecek önemli çalışmalar yapıyor. Sadece öğrencilerin fuara taşınması olmaz, halkımızın bu işe rağbet etmesi lazım. Halkımız çocuklarının elinden tutarak fuara getirmesi gerekir. Çocuklara haber vermeden onları alıp fuara getiren okullar büyük bir yanlışa düşüyor, önceden duyuru yapılsa öğrenciler de ceplerinde paralarıyla burada tanıdıkları yazarların kitaplarını alıp okuma fırsatı bulur. Okuma kültürünün şehirde oturması gerekiyor, ben bir Gaziantepli yazar olarak herkes beni tanır, satışlardan memnunun. Ancak şehir dışından gelen yazarları da mutlu ederek şehrimizden uğurlamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yakamoz yayınlarından Niyazi Cebeci ise, “Geçen senelere göre bu yıl ki fuara daha fazla ilgi var. Öğrencilerimiz geliyor, onlara kitaplarımızı tanıtıyoruz. Çocukların yanlış kitap olmaması konusuna önerilerde bulunuyoruz. Çocukların üzerinde çok fazla para bulunmadığından kitap satış noktasında değil de çocukların kitaba sahip olamaması bizleri üzüyor. Geleceğin aydın Türkiye'sinin yolu bilgi toplumundan geçer. Bu konuda Gaziantep'i duyarlı buluyorum” diye konuştu.

Fuara gelen öğrenciler ise, kitap fuarında istedikleri kitaplara ulaşabildiklerini belirterek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ettiler.

Kitap Fuarı

Türkiye'de kitap okuma alışkanlığıyla eğitim ve öğretim alanında yapılan çalışmalara fuarlarla üst düzeyde katkı sağlamayı amaçlayan CNR Gaziantep Kitap Fuarı, Gaziantep ve bölgesinin en değerli kültür etkinliği olacak. Fuar, 3 bin metrekarelik sergi alanında, birçok yayınevinin ünlü yazarların kitaplarını okuyucularıyla buluşturacak. Fuar boyunca 200 etkinliğe yer verilecek. Gençlerin yakından takip ettiği fenomen yazarların imza etkinliği ve söyleşileri büyük ilgi görecek.