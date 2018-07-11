CO-OP Modeli ile Teorik ve Pratik Eğitim bir arada

Gaziantep’teki modern eğitim yuvalarından olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 fakülte, 25 bölüm, 1 yüksekokul, 1 meslek yüksekokul ile büyüyen ve gelişen bir üniversite olarak, Türkiye’nin önemli üniversiteleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda bünyesinde faaliyet gösteren fakülte ve bölümlerinde CO-OP (Cooperative Education–Üniversite İş Dünyası İşbirliği) modelini uygulayan HKÜ, öğrencilerine iş dünyasının kapılarını açıyor.

"HKÜ, Öğrencilerine iş dünyasının kapılarını açıyor"

Teorik olarak öğrendikleri bilgileri sanayi ve iş dünyasının çeşitli yerlerinde uygulama fırsatı sunan eğitim modeli CO-OP ile HKÜ, öğrencilere üniversiteden mezun olmalarının ardından, iş dünyasına adapte olma ve iş hayatına hazır hale gelme imkanı sağlıyor. Öğrencilerin iş hayatında güncel uygulamalar ışığında, donanımlı biçimde yetişmeleri ve mezun olmalarıyla beraber iş bulmalarının kolaylaştırılması amacıyla hayata geçirilen CO-OP sistemiyle öğrenciler, üniversite eğitimlerince aldıkları teorik bilgileri, sanayi ve iş dünyasında pratiğe dönüştürme imkanına sahip oluyor. HKÜ Mühendislik Fakültesinin tüm bölümlerinde, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin İşletme ve İktisat Bölümlerinde uygulanan bu sistem ile öğrenciler derslerini 3,5 (7 dönem) yılda tamamlayıp, kalan son döneminde ise sektörde çalışarak aldığı teorik eğitimi pratiğe döküyor. Prestijli sanayi işletmeleri ile kuruluşlarda staja gönderilen öğrenciler hem işletme yetkilileri, hem de akademisyenler tarafından değerlendiriliyor. Öğrencinin iş dünyasına uyum sağlaması amaçlayan bu uygulama ile HKÜ, iş dünyasının kapılarını öğrencilerine açıyor.

Üniversite-iş dünyası birliğinin en etkin olduğu model “CO-OP”

Öğrencinin lisans eğitimi sırasında bir iş yerinde çalışmasına dayalı olarak uygulanan CO-OP,eğitim ile çalışma hayatını bütünleştirerek, üniversite - iş dünyası entegrasyonunu sağlıyor. Teorik eğitim ile pratik eğitim metodunu birleştiren ve bu sayede kuramsal bilginin yanı sıra iş deneyimi de olan bireyler yetiştirmeyi öngören CO-OP’un, uygulandığı yüksek öğretim kurumlarında öğrenciler genellikle akademik yılın bir döneminde çeşitli kurumlarda veya şirketlerde ücretli çalışarak meslekleriyle ilgili deneyim kazanıyor. CO-OP eğitimi ile çalışma hayatına hazırlanan öğrenciler bu sayede mezun olduktan sonra iş yerindeki öğrenme süresini en aza indiriyor. Bununla beraber öğrenciler çalışmayı düşündükleri sektör/alanda tecrübe ve çevre ediniyor. HKÜ de CO-OP sistemini başarılı bir şekilde uygulayarak, öğrencilerini en iyi şekilde iş dünyasına hazırlıyor. HKÜ’de öğrenim gören öğrenciler bu sistemle, üniversite eğitimleri bitmeden sektör ile tanışıyor ve üniversite hayatınca edindiği teorik bilgileri pratiğe döküyor.