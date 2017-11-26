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26 Kasım 2017 15:38

Çobanların koyun kavgası ölümle bitti

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep’te 14 yaşındaki çoban, koyun meselesi yüzünden tartıştığı diğer çobanı tüfekle vurarak öldürdü.

Çobanların koyun kavgası ölümle bitti

26 Kasım 2017 15:38


Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Bilek Mahallesi Garfa Deresi çevresinde kendi arazilerinde koyunlarını otlatan 2 çoban arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, daha önce de bir kaç kez aynı konudan tartışan çobanlardan 14 yaşındaki A.F., koyunları kendi arazilerine giren 26 yaşındaki Cengiz Kaplan’ı uyararak, koyunlarını çekmesini istedi. Aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine ise Cengiz Kaplan, A.F.’yi darp etmeye başladı. Cengiz Kaplan’ın elinden kurtulan A.F. eşeğinin yanına koşarak, heybede bulunan tüfeği çıkardı. Tüfek ile kendisini darp ettiğini iddia ettiği Cengiz Kaplan’a ateş ederek yaraladığı ileri sürülen A.F., olaydan sonra korkarak evine kaçtı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen Halil Kaplan, ağır yaralı olarak bulduğu ağabeyini kendi aracına bindirerek, Şehitkamil Devlet Hastanesine götürdü.


Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cengiz Kaplan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaplan’ın cenazesi otopsi yapılmak amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı Arıl Jandarma Karakolu ekipleri, yaptıkları incelemede olayın şüphelisi A.F.’yi evinde yakalanarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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