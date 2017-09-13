Çobanlık yapan iki çocuk gölette boğuldu

Arkadaşlardan Habib’in ilköğretim 8. sınıf öğrencisi olduğu ve okul çantasını dün gece hazırladığı ortaya çıktı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Çubukdiken köyünde yaşayan 13 yaşındaki Habib Geçer ile 17 yaşındaki Ökkeş Yanar, koyunlarını otlatmak için köylerinin yaklaşık 8 kilometre uzağındaki Hacıaslan Göleti’nin kenarındaki araziye götürdü. Hayvanlar otlarken sıcak hava nedeniyle gölette yüzmeye başlayan arkadaşlardan Habib, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirerek, çırpınmaya başladı. Arkadaşını kurtarmak için ileriye açılan Habib de, arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu. Çocukların bağrışması üzerine gölete gelen diğer çobanlar ve köylüler, arkadaşların su kenarında elbiselerini görünce jandarmaya haber verdi. Ekipler tarafından gölde yapılan aramada iki arkadaşın cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Gece okul çantasını hazırladı

Otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderilen iki arkadaştan 13 yaşındaki Habib’in Sırasögüt İlköğretim Okulu 8. sınıfa geçtiği öğrenildi. Pazartesi günü başlayacak okul için Habib’in okul ihtiyaçlarını ailesi ile birlikte dün aldığı ve gece de çantasını hazırladığı öğrenildi.

Okula gitmediği belirtilen Ökkeş’in ise bir ağabeyinin bulunduğu ve vatani görevini yapmak için askerde bulunduğu ifade edildi.