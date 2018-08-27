Çobanoğlu ailesinin mutlu günü

Araban ilçesine bağlı Elif kırsal mahallesinde gerçekleştirilen nişan törenine, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ile belediye meclis üyeleri, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ile belediye meclis üyeleri, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ile ilçe teşkilatı, Araban Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Mekik ve Araban merkezdeki ve kırsal mahallerdeki muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Genç çiftin nişan yüzüklerini Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney’in birlikte taktı. Araban ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu, mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ederek, "Allah sizlere de yavrularınızın mürüvvetlerini göstersin. Darısı çocuklarınıza ve sevdiklerinize olsun inşallah’’ dedi.

Çobanoğlu ailesinin mutlu gününde ilçe halkıyla bir araya gelen ilçe protokolü, vatandaşlarla birlikte gece geç saatlere kadar devam eden düğünde davul zurna ve orkestra eşliğinde seslendirilen yöresel türküler ve oyun havalarıyla halay çekip gönüllerince eğlendi.