Çocuğu tarafından öldürülen anne baba yan yana defnedildi

İstanbul’da çalışan ve Ramazan ayı nedeniyle ailesinin yasadığı Gaziantep’in İslahiye ilçesi Sulumağara Mahallesi’ne gelen M.U. (27) sahur vakti tartıştığı babası Ali Uçar (61) ile annesi Nezihe Uçar’ı bıçaklayarak öldürmüştü. Mahalle muhtarı olan amca Ramazan Uçar’ın haber vermesi üzerine girilen evin oturma odasında Ali Uçar’ın, mutfakta ise Nezihe Uçar’ın cenazeleri bulundu. M.U. kaçtığı babasına ait araçla İslahiye girişindeki arama noktasında yakalanırken, karı kocanın cenazeleri ise İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karı kocanın cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından son kez köye götürüldü. Cenazeler, öğle namazı sonrasında İlçe Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Altınüzüm Mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.

Astsubay ve güvenlik görevlisi olan evlatları yıkıldı

Cenazeye çok sayıda kişi katılırken, çiftin astsubay oğlu İsmail Uçar ile güvenlik görevlisi oğlu Haşim Uçar büyük üzüntü yaşadı. Acı haberin ardından büyük üzüntü yaşayan kardeşler, dualarla uğurlanan anne ve babasının mezarına toprak atarak, gözyaşı döktü. Cenazeye katılanlar ise olayın faili M.U.’ya tepki gösterdi.

Komşuların şüphesi sonrası cesetler bulundu

M.U.’ya olaydan sonra iftar yemeği götüren komşu Mehmet Yılmaz ve eşinin şüphesi ile talihsiz karı kocanın cenazelerinin bulunduğu öğrenildi. Mehmet Yılmaz ve eşinin Ali Uçar ve karısı ile cenazelerin bulunduğu gün saat 11.00 için ormana yaprak toplamaya gitmek için sözleştikleri ortaya çıktı. Ortalıkta gözükmeyen karı kocanın saatlerce aramalarına rağmen telefona da cevap vermemeleri ve evin perdelerinin açık bırakılması nedeniyle şüphelenen Mehmet Yılmaz ve karısı, iftar vaktinde yemek götürdükleri M.U.’ya annesi ve babasının nerede olduğunu sordu. Komşuların sorusu üzerine ise M.U.’nun "Merak etmeyin onları, çok güzel yerdeler" cevabını verdiği öğrenildi. Bunun üzerine ise komşuların mahalle muhtarı olan amca Ramazan Uçar’a haber verdikleri kaydedildi.

Cesetleri gömme planı yapmış

M.U.’nun jandarmada verdiği ifadesinde, annesi ve babasını dedesi ile ninesine bakmadığı için öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü. M.U.’nun annesi ve babasını gömme planı yaptığı, komşuların şüphelenmesi üzerine cesetlerin gömülmeden bulunduğunu söylediği öğrenildi. M.U.’nun gün içerisinde varil ile yakıt aldığı babasına ait araçla, anne ve babasının cenazelerini iftardan sonra boş bir araziye götürerek gömmeyi planladığı, bu planın ise komşularının şüphesi üzerine bozulduğu belirtildi. Suçunu itiraf eden M.U.’nun jandarmada en son verdiği ifadede ise "Beni niye buraya getirdiniz, anne ve babamı gömecektim" dediği de iddia edildi.

Öte yandan, M.U.’nun 2 yıl önce Suriyeli bir kadın ile dini nikahla evlendiği, her gün şiddet uyguladığı iddiası ile bir ay sonra boşandığı, M.U.’nun kız kardeşinin ise yaklaşık 3 yıl önce ilaç içerek intihar ettiği öğrenildi.