Çocuğunuz uzun süre dalıyorsa dikkat

Özel Deva Hastanesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Alper İbrahim Dai, epilepsinin en sık 1 yaşın altında geliştiğini belirten vücutta kasılma, atma, morarma, ağızdan köpük gelmesi gibi tipik belirtilerinin yanı sıra gözden kaçan belirtileri de olabileceğini vurgulayarak, "“Örneğin çocuğunuz aniden dalıyor ve size yanıt vermiyorsa, bu durum epilepsinin bir belirtisi olabilir. Böyle durumlarda gecikmeden uzman yardımı alınmalıdır” dedi.

Epilepsinin ortaya çıkma sebepleri

Epilepsi hastalığının genellikle çocukluk çağında, özellikle de 0-1 yaş arasındaki bebeklik döneminde ortaya çıktığını aktaran Prof. Dr. Alper İbrahim Dai, beyinden kaynaklı olarak ve yineleyen nöbetler şeklinde ani sıçrama, gözlerin uzun süreli sabit bir yere bakması, gece uykudan sık uyanma ve ani baş düşmesi gibi durumlarında gözlendiği hastalıkla ilgili, herhangi bir şüphe görülmesi durumunda çocuğun vakit kaybetmeden bir hekime götürülmesi gerektiğini kaydetti.

Bilgisayar oyunları epilepsiyi tetikliyor

Epilepsili bir çocukta nöbetleri en sık tetikleyen faktörler ise ilaçların düzensiz kullanımı, ilaç dozlarının atlanması veya ilacın aniden kesilmesi olarak açıklayan Dai, bunların yanı sıra açlık, susuzluk, uykusuzluk, aşırı fiziksel aktivite ve duygusal değişikliklerin de nöbetleri tetiklediğini ifade etti. Dai, “Bazı çocuklarda bilgisayar oyunları da nöbetleri tetikleyebiliyor. Bu durum bazı epilepsi türlerinin yanıp sönen ışıklarla uyarılması sonucu oluşuyor. Ayrıca bazı sık kullanılan ilaçlar, örneğin alerji ilaçları veya grip ilaçları da nöbetleri tetikleyebilen etkenler arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Tamamen tedavi mümkün

Erken teşhisin her hastalıkta olduğu gibi epilepside de önemli olduğunu vurgulayan Dai, küçük, gözden kaçan ve tedavi edilmeyen nöbetlerin daha sonra büyük nöbetlere de davetiye çıkaracağını aktardı. Günümüzde, genel olarak epilepsili çocukların yüzde 70-80'i, bazı epilepsi türlerinin ise yüzde 100'ü piyasada bilinen ilaçlarla tam olarak iyileşebileceğini anımsatan Dai, bazı hastalarda ise ilaç dışı tedavi seçeneklerinin ön planda olabileceğini anımsattı.

Tedavi süresi nedir

Dai, ilaç veya diğer tedavi yöntemleri ile nöbetler tam olarak kontrol altına alınsa dahi tedavi süresi en az 2-4 yıl olduğunu belirterek, ilaçların aniden kesilmemesi gerektiğini aktardı. İlacın kesilmesine mutlaka doktorun karar vermesi gerektiğini söyleyen Dai, kesim süresinin en az 6 ay ile 1 yıl arasında olması, bu süre boyunca en geç 6 ayda bir Çocuk Nörolojisi Kliniklerinde kontrollerin yapılması gerektiğini belirtti.