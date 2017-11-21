Çocuk haklarına GKV’li öğrencilerden tam destek

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri hazırladıkları sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekmeye devam ederken dikkatlerin bir anda çocuk haklarına yönelmesi ve dünya genelinde yaşanan çocuk istismarlarının önlenmesi ve çocukların yaşam haklarının korunmasına yönelik çağrılarda bulundu. Bir grup dördüncü sınıf öğrencisi hazırladıkları sunumlarla konuya dikkat çekmeye çalışırken arkadaşlarının da büyük desteklerini gördüler. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel, “Çocuk haklarını yasal zemine oturtan ve tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesi olan Çocuk Hakları ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 1989 yılında onaylanması nedeniyle 20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya’da kutlanan böylesi önemli bir konuda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları “Biz Geleceğiz, Gelecek Bizim” sloganıyla yola çıkarak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için çocuklar aktifti. Gün boyunca hazırlanan sunular, filmler ilkokul öğrencilerine gösterilerek konuya dikkat çekilmiştir. 4. Sınıf öğrencilerimiz Çocuk Haklarıyla ilgili “Eğer bir çocuğu mutlu etmek istiyorsan onu sevindir” sözlerinin de geçtiği şiirleri okuyarak güne anlam kattı. “Çocuk Hakları Nelerdir” başlığı altında ilkokul sınıf temsilcileri ve yardımcıları sınıf arkadaşlarını bilgilendirip, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturarak sunum yaptı. Hukuksal boyutunu ve uluslararası sözleşmeleri çocukların anlayacağı şekilde bilgilenen çocuklar, “On sekiz yaşına kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim”sloganıyla da çocuk hakları gününü kutladılar” dedi.

Çocuk haklarıyla ilgili etkinliklerin sunum ve söyleşiler dışında farklı alanlarda da kutlanacağı ve etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği açıklandı.