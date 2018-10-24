Çocuk Kitapları Yazarı İlkay Marangoz GKV'lilerle buluştu

Yazar Marangoz'u ağırlayan Gaziantep kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri düzenlenen söyleşide merak ettikleri soruları sorarken yazarın kitaplarını imzalatmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları yazar buluşmaları etkinliği kapsamında çocuk kitapları yazarı İlkay Marangoz'u ağırladı. Çocuk Kitapları Yazarı İlkay Marangoz “Işık Kafası Karışık” adlı kitabıyla ilgili yaptığı söyleşi büyük ilgi görürken, öğrenciler yazarlıkla ilgili merak ettikleri soruları Marangoz'a sorarak bilgi aldı. Kitap okuma alışkanlıkları her geçen gün gelişen minik öğrenciler söyleşi sonrası Yazar Marangoz'un kitaplarını imzalatmak için adeta bir birleriyle yarıştı. Öğrencilerin yoğun ilgisinden memnun olan Çocuk Kitapları Yazarı İlkay Marangoz, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmen ve idarecilerine teşekkür etti.

Söyleşinin sonunda Yazar Marangoz'a günün anısına çeşitli armağanlar verildi.