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13 Eylül 2017 11:46

Çocuk Sanat Merkezi yaz kursları sergisi açıldı

Çocuk Sanat Merkezinde düzenlenen 2017 Yılı Yaz Kursları Sanat Atölyeleri ve Müzik Atölyelerinde altı haftalık program dahilinde iki parkurda hafta içi boyunca verilen eğitimlere katılan çocukların yaptığı çalışmalardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Çocuk Sanat Merkezi yaz kursları sergisi açıldı

13 Eylül 2017 11:46


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gaziantep Sanat Merkezi’nde Nisan ayından bugüne kadar gerçekleştirilen resim, ebru, tasarım, seramik, oyuncak ve el sanatları, mozaik, drama ve çocuk tiyatrosu, yöresel halkoyunları, gitar, keman, piyano(org) ve bağlama kurslarına 7-16 yaş grubu çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi.


Çocukların sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak, müzik ve sanat alanındaki yeteneklerini ortaya çıkartmak, bedensel ve zihinsel olarak rahatlamalarını sağlamak için düzenlenen 2017 Yaz Kursları’ndan 730 çocuk faydalandı. Ayrıca yaz şenlikleri kapsamında günübirlik drama, tasarım, resim, ebru, el sanatları ve mozaik olmak üzere düzenlenen 6 farklı atölye çalışmasına ise 500 öğrenci katılım sağladı.


Kursların sona ermesinin ardından Gaziantep Sanat Merkezi’nde öğrencilerin yaptığı çalışmalar ve eserlerin sergisi açıldı. Sergi açılışında müzik enstrüman kursları öğrencileri tarafından canlı performans da gerçekleşti. Eğitim süresince yapılan sanatsal çalışmaların yer aldığı sergide Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Daire başkanlarının yanı sıra çok sayıda veli ve çocuklar katıldı.


13 farklı branştan çalışmaların sergilendiği açılışta Deniz Köken tarafından kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi.




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