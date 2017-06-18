Çocuk Sanat Merkezi’nde Babalar Günü kutlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Sanat Merkezi’nde “Babalar Günü” etkinliği gerçekleştirildi. 7-16 yaş grupları arasında çocukları sanatla buluşturan merkezde, çocuklar el sanatları, tasarım, mozaik, seramik, resim ve ebru atölyelerinde babalarına özel hediyelik çalışmalar yapıldı. Yeni başlayan yaz kurslarına gelerek yapmış oldukları sanat eserlerini kendi el emekleri ile bu kez babaları için yapmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar kadar babalar da çocuklarından alacakları hediyeleri birlikte yapmanın keyfine vardı. Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Babalar Günü’nde günün anlamına yönelik çalışmalar çocukların hayal dünyasından esinlenerek şekillendi. Gaziantep Sanat Merkezi avlusunda gerçekleştirilen açık hava atölyelerinde ‘Babalar Günü’ne özel sanatsal tasarımlar çalışıldı. Yaklaşık 50 babanın katıldığı “Babalar Günü Özel Etkinliği”nde resimlere babaların portre çizimleri yansırken, ebrular babalar ile birlikte yapıldı. El Sanatları atölyesine “yılın en iyi babası” çalışması damga vururken; mozaik atölyesinde taşlar ile üzerlik, tasarım atölyesinde kutnu kumaşı ile kapı süsü, seramik atölyesinde ise masa isimliği çalışması gerçekleştirildi.

Bu arada; Çocuk Sanat Merkezi bünyesinde yer alan el sanatları, resim, seramik, tasarım, mozaik ve ebru kursları ücretsiz olup, 7-16 yaş grubu çocuklara hitap etmektedir. Yaz kurslarının ikinci kur kayıtları alımları başladı. 24 Temmuz’da başlayacak olan kurslara müracaatlar Eski Adliye Sarayı olarak bilinen Gaziantep Sanat Merkezi’nde yer alan Çocuk Sanat Merkezi’ne bireysel olarak yapılıyor. Çocuk Sanat Merkezi bünyesinde sanat atölyelerinin yanı sıra Gitar, Keman, Bağlama, Piyano (Org) ile Çocuk Tiyatrosu ve Drama eğitimleri de veriliyor.