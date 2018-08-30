Çocuklar azot ile dondurma yaptı

Atölyede, havanın yüzde 79’unu oluşturan azotla doğal dondurma yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Türkiye’nin halka açık ilk Gezegenevi ve Bilim Merkezi’nde, Bülbülzade Vakfı, Gaziantep Rehabilitasyon Özel Eğitim Merkezi ve Sığınmacılar ve Göçmenler Derneği’nden gelen öğrencilerle Planet Dondurma Atölyesi etkinliği düzenlendi. Atölyede eksi 196 derecede dondurulan sıvı azota süt, şeker, vanilya, kremşanti, isteğe göre soslar ve bisküvi eklenerek, doğol dondurma yapıldı. buzdolabı ya da dondurucu bir cihaz kullanılmadan yapılan etkinlikte küçük bilim adamları eğlenceli anlar yaşadı.

Hem eğlenen hem de bilim dünyasının kapısını aralayan geleceğin bilim insanları, bilimsel bir çalışmaya katılmanın deneyimini yaşayarak, önemli tecrübeler edindi.