Çocuklar ekranla değil akranlarıyla büyüsün

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü “Okul Destek Projesi” ve gelişim çağında olan çocukların okul dışı zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri, çocukların dış uyarıcılardan korunması, tüm çocukların akranları ile eşit fırsatlarla sosyal paylaşımlar içerisine girebilmelerini sağlamak amacıyla kurumlar arası işbirliğiyle yürütülen “Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar” projesi kapsamında gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif çalışmalara katılan öğrenci grupları Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında heyecan ve macera dolu parkurlarda aileleriyle birlikte keyifli zamanlar geçirdi. Dülük Tabiat Parkında gerçekleştirilen etkinlikler esnasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Şehitkamil Sosyal Hizmetler Müdürü ve Okul Desek Projesi Koordinatörü Psikolog Ferdi Bozkurt katılımcı öğrencileri yalnız bırakmadı.

“Gençlik kampımızda farklı proje çalışmaları başarıyla yürütülüyor”

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında kurumlar arası işbirliğiyle çocukların ve gençlerin sağlıklı, mutlu ve güvende gelişimlerine yönelik hazırlanan projelerin başarıyla yürütüldüğünü ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde kamp alanına misafir olan öğrenci gruplarını ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, “Kurumlar arası işbirliğiyle, çocuklarımızın ve gençlerimizin, sağlıklı, mutlu, zinde ve güven içerisinde yetişmelerine yönelik hazırlanan projeleri Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampının ev sahipliğinde başarıyla icra ediliyor. Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü “Okul Destek Projesi” ve “Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar” projesi kapsamında öğrenci gruplarımızı ve onların değerli ailelerini Dülük Tabiat Parkında misafir ediyoruz. Çocuklarımızın tüm bağımlılıklardan uzak bir şekilde, doğayla iç içe akranlarıyla oyunlar oynayarak, sosyal paylaşımlarda bulunarak büyümeleri oldukça önemli bu konuda birbirinden önemli çalışmalara imza atan paydaş kurumlarımızın değerli temsilerine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız için bu tip alanların varlığı çok değerli”

Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde Okul Destek Projesi çalışmalarına katılan öğrencilerle Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında düzenlenen etkinliklere katılan Gaziantep ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, kamp alanının çocukların ve gençlerin okul dışı zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri açısından çok değerli bir alan olduğunu belirtti. İl Müdürü Yıldırım, “Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından yürütülen 2 farklı proje kapsamında çocuklarımız ve değerli anne ve babalarımızla birlikte Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampının misafiri olduk. Çocuklarımızı doğa ve sporla buluşturan bu tip alanlar çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ve mutlu gelişimleri adına çok değerli. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve değerli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Aileleriyle birlikte ilk kez sportif etkinliklere katıldı

Şehitkamil Sosyal Hizmetler Müdürü ve Okul Destek Projesi Koordinatörü Psikolog Ferdi Bozkurt, çocukların eşit fırsatlarda sosyal etkinliklerden faydalanabilmeleri adına kurumların desteğinin çok önemli olduğunu kaydetti. Psikolog Bozkurt, “Bakanlığımızın himayesinde yürüttüğümüz proje çalışmalarında çocuklarımızın eşit fırsatlarda sosyal etkinliklerden faydalanabilmelerini amaçladık. Bu konuda kurumlarımızın desteği ve ilgisi projenin yürütücüleri olan bizler için çok önemliydi. Şehitkamil Belediyemiz, Gençlik Kampında projemiz kapsamında eğitim gören öğrencilerimizi misafir etti. Katılımcı çocuklarımız ilk kez aileleriyle spor yapma fırsatı elde ettiler. Çalışmalarda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.