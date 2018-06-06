Çocuklar için verimli yaz tatilinin püf noktaları

Tatil sürecinin çocuk ve aile ile birlikte ortak planlanması ve en verimli hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Kılıç, “Tatili verimli kılmak öğrencinin akademik çalışmaları yanında dinlenmesi, eğlenmesi ve sosyal aktivitelerle kendisini geliştirmesi gerekir” dedi.

2017-2018 eğitim öğretim yılının bitmesiyle birlikte yaklaşık üç aylık bir tatil süresinin başlayacağını ifade eden GKV Özel Okulları Rehberlik Zümre Başkanı Kılıç, ailelerin tatil planlamasını çocuklarıyla birlikte yapmasını ve bu uzun sürecin verimli bir hale getirilmesi için ortak çalışma yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Dinlenme için yeterli uzunlukta olan bu tatil süresi, doğru kullanıldığında ve düzgün planlandığında öğrenciye birçok fayda sağlayabilir. Doğal olarak bu planlama çocuğun tek başına yapabileceği bir şey değildir. Bu konuda ebeveynlere bir takım görevler düşmektedir. Her şeyden önce her ne kadar çok sevdiğimizi ve değer verdiğimizi söylesek de çocuğumuza verdiğimiz değer, bazen başarısına verdiğimiz değerin çok altında kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kılıç yaptığı değerlendirmede tatil süresince neler yapılabileceği yönünde de ipuçları vererek, “Çeşitli ilgi ve yeteneklere uygun kitaplar, dergiler alınması, birlikte okunması veya her aile bireyinin bir kitap okuyup akşam yemeğinde ve sonrasında özetlenmesi ve üzerinde fikir yürütülmesi yapılabilir. Bilim, teknik, sanat, spor, kültür aktiviteleri hakkında araştırmalar yapılıp katılım sağlanabilir. Eğitim kamplarına katılma, yaz okullarına gitme, hoşa giden aktiviteleri yapılabilir ancak bu faaliyetler öğrenme ve eğitimi ihmal etmemeye özen gösterecek bir planlama ile yapılmalı. Günü üç eşit parçaya bölmeli ve bir parçasında, okuma, yazma, öğrenme, test çözme ve benzeri aktivitelere yer verilmeli. Planda bazen yer değişikliği yapılabilir. Yeni öğretim yılına ilişkin bilgi ve beceri edinimi, önceki yıldaki eksiklerin tamamlanması çocuklar için yararlı olabilir” ifadelerine yer verdi.

"Akademik başarı kadar sosyallik de önemli"

Çocukların akademik başarılarının yanı sıra sosyal alanlarda ki başarısının da önemli olduğunu vurgulayan Bilge Bozgeyik Kılıç, “Öğrencilere sadece akademik başarıyla değil, diğer insanlarla ilişki kurmak, yardım etmek gibi aktivitelerle mutlu olacağı bilincinin de verilmesi gerekmektedir. Çocukta adalet, eşitlik, dostluk, yardımlaşma, insanı, canlıyı, tabiatı sevme, sanat eserleri karşısında duygulanma gibi özelliklerin oluşturulmasında da yaz tatili önemli bir zaman dilimidir. Akraba, eş dost ziyaretleri, görmediği yakınlarıyla, arkadaşlarıyla birlikte aktiviteler yapmak ve bunu yararlı bilgilendirici konuşmalarla daha nitelikli hale getirmek karakter eğitimi için yararlı olabilir.Tüm bu faaliyetlerin veliler tarafından mecburiyet ve baskıyla yaptırılması yerine, durumun anlatılarak bundan zevk alınabileceğini hissettirerek yapmaları sağlanmalıdır” dedi.