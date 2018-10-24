Çocuklar yararına kahvaltıda moda rüzgarı

Modacı Arzu Kaprol ve İz Dönüşümsel Eğitmen ve Yaşam Koçu Tülin Bilen Zinneha'i ağırlayan Gaziantep Zeugma Rotary Kulübü düzenlenen etkinliğin gelirini Çocuk Hakları Komitesi kapsamında çocuk istismarını önleme aileleri bilinçlendirmek için düzenlenecek etkinliklerde kullanacak.

Yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri toplayan Gaziantep Zeugma Rotary Kulübü bu kez de çocuk istismarının önlenmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesi yönündeki çalışmalara destek olmak için düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya konuk olarak katılan Ünlü Modacı Arzu Kaprol ve İz Dönüşümsel Eğitmen ve Yaşam Koçu Tülin Bilen Zinneha etkinlik kapsamında söyleşi yaparak konukları bir çok konuda bilgilendirdiler. Sohbet havasında geçen etkinliğin Ünlü Moda Tasarımcısı Arzu Kaprol'un bir birinden güzel şık tasarımları da dernek yararına satışa sunuldu. Düzenlenen kahvaltının yürütülmekte olan sosyal sorumluluk projeleri için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Gaziantep Zeugma Rotary Kulüp dönem Başkanı Kemal Durakoğlugil 'in eşi Selen Durakoğlugil konuşmasında “Zeugma Rotary Kulübü olarak parasız farkındalık projeleri gerçekleştirmenin yanı sıra insanlara ilham kaynağı olacak projelerde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu güzel etkinlikte bizimle olan tüm dostlarımız bir kahvaltı ve sohbetin ilerisinde bir şey yaptınız. Belki bir genç yüreğin yoluna ışık oldunuz ve bir nebzede olsa hayatına dokundunuz. Destekleriniz bizim için çok kıymetli ve önemli hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.