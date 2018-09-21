Gaziantep'te düzenlenen Gastronomi festivali kapsamında çocuklar, yöresel Antep yağlı köftesi yapmak için yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada dereceye giren çocuklara bakır tava ve elektronik ev aletleri gibi ödüller verildi.

Festival Park alanında 1. Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuk yemek yarışması yapıldı. Yöresel yağlı Antep köftelerini yapmak için ter döken küçükler, renkli görüntülere sahne oldu. Gaziantep'teki meşhur aşçılardan oluşan juri üyeleri ise birinciyi seçerken karar vermekte oldukça zorlandı. Yarışmacı çocukların yaptığı köfteleri tek tek tadan juri üyeleri lezzete göre puanlama yaptı. Yarışmada birinci Melek Zübeyde Büyük isimli çocuk oldu. Yarışma sonunda tüm yarışmacılara madalya verilirken ilk üçe giren yarışmacılara ise bakır tava ile elektronik ev aletleri hediye edildi.

Yarışma hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nden Türkan Açık, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde Mutfak Sanatları Merkezi olarak festival kapsamında böyle keyifli bir yarışma düzenledik. Yarışmayı GasTur Der yani Gastronomi ve Turizm Derneği ile birlikte yapıyoruz. Bu yarışmayı yapma amacımız çocuklara Gaziantep mutfağını sevdirmek, onları mutfağa çekerek bu yemek kültürünü geleceğe aktarmaktır" dedi.

Yarışma birincisi Melek Zübeyde Büyük ise, "Birinci olmak çok güzel bir duygu. İnşallah herkes birinci olur. Yarışma çok eğlenceli geçti, ilk defa köfte yaptım. İlk deneyimim olmasına rağmen çok güzel geçti" derken, Anne Remziye Büyük de, "Kızımın ellerine sağlık. Köfteyi çok güzel yaptı. İlk denemesine rağmen çok başarılıydı" ifadelerini kullandı.