Çocuklara özel tiyatroda renkli görüntüler

Öğrencilerin Doç. Dr. Ebru Hasibe Tanju Aslışen önderliğinde hazırladıkları tiyatro gösterileri keyifli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler hazırladıkları tiyatro ile öğretmenlik hayatlarına başlamadan önce çeşitli konularda pratik yapabilme imkanı bulup okul öncesi grubu çocuklarla buluştu. “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”, “Kırmızı Başlıklı Kız” gibi çocuklar tarafından çok sevilen hikayeleri, farklı bir bakış açısıyla anlatan öğrencilerin gösterileri büyük beğeni aldı. Tiyatroyu büyük bir keyif ile izleyen çocuklar, tiyatro boyunca her anı heyecan ile takip edip unutulmaz anlar yaşadı.

"Pratik yapmanın ayrıcalığını yaşadık"

Tiyatro gösterimi ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Ebru Hasibe Tanju Aslışen, “Okul öncesi öğretmenliği bölümü olarak okul öncesi dönemindeki çocuklarla buluştuk. Öğrencilerimiz ile beraber pratik yapmanın ayrıcalığını yaşadık. Sergilediğimiz tiyatro oyunu ile çocuklarla önemli çalışmalar yapıp hem eğlendik hem eğlendirdik. Ayrıca öğrencilerimiz öğretmenlik hayatına başlamadan önce, bu tarz etkinliklerle birebir pratik yapabilme imkanını yaşıyor. Bu nedenle bu tarz etkinlikler bizim için büyük önem arz ediyor. Çocuklar için yaptığımız bu gösteride öğrencilerimin hepsini tebrik etmek isterim. Yoğun çalışmalar ile hazırlandıkları tiyatroyu sahnelediler. Öğrencilerim bu süreçte gerçekten çok yoruldular. Ancak çocukların bir anlık mutlulukları için her tür çabamızın hedefe ulaştığını gördük. Çocukların mutluluğunu görünce, emeklerimize değdi diyebildik” dedi.

Öğrencilerden biri ise yaptıkları etkinlik hakkında ise "Çocuklar ile buluşmak anlatılmaz keyif verici bir his. Tiyatro gösterileri yaparak hem dersimiz kapsamında önemli çalışmalar yaptık hem de çok eğlendik. Çocuklar ile vakit geçirmek bizler için çok keyifli oldu. Süreç ne kadar zor olsa da çalışmalarımız bir o kadar eğitici ve heyecan verici oldu” diye konuştu.

Tiyatro gösterimi sonunda salonda tiyatroyu izleyen öğrenciler sahneye gelerek öğrencilerle müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Eğlenceli anlara sahne olan etkinlik toplu halde çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.