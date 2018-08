Çocuklarda enfeksiyon bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor

Çiğdem Barlas, bağışıklık sistemindeki doğuştan gelen bozuklukların veya yetmezliklerin en önemli göstergesinin çocuklarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar olduğunu söyledi.

Dr. Çğdem Barlas, bağışıklık sistemi hakkında bilgi vererek, enfeksiyon konusunda uyarılarda bulundu. Barlas, “Bağışıklık sistemi, birçok organ, doku ve hücreden oluşmaktadır. Bunların en başında lenf bezleri, kemik iliği, dalak, timüs bezi, solunum sistemi, bağırsak ve deride yerleşen lenfoid sistem gelir. Bağışıklık sistemi her türlü mikrobu, vücuda girer girmez öldürmek için savaşan doğal bağışıklık ve daha önce karşılaştığı mikropları tanıyarak savaşan humoral (edinsel) bağışıklık sistemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki sistem sürekli olarak iletişim halinde çalışarak vücudumuzu mikroplara karşı korumaktadır. Doğal bağışıklık sistemimiz her an mikroplarla savaşabilecek biçimde hazırdır. Dış dünya ile tanışmanın ilk aşamasında, normal yolla doğan bebeklerde, annenin vajinal florasındaki faydalı mikroplar doğal bağışıklık sisteminin en önemli elemanlarıdır. Edinsel bağışıklık sistemi ise mikroplar ile karşılaştıkça çalışmaya başlar. İlk 6 ay içinde anneden bebeğe, göbek bağı aracılığı ile geçen edinsel bağışıklığın temel taşı olan antikorlar, bebeği mikroplara karşı korumaktadır. 6. Aydan sonra, bu antikorlar yavaş yavaş kanda azalırken, çocuğun kendi bağışıklık sisteminin ürettiği antikorlar çoğalmaya başlar” dedi.

“Bağışıklık sistemi, doğuştan gelen bir hastalık yoksa kendiliğinden güçlenir”

Dr. Barlas, açıklamasının devamında ise “Bağışıklık sisteminde doğuştan gelen bir hastalık yoksa, normal koşullarda bağışıklık sisteminin güçlenmesi, tüm mikroplar ile savaşabilecek hale gelmesi, çocuklarda 36-72. aya kadar uzayabilir. Bu süreçte bağışıklık sistemi mikroplar ile karşılaştıkça güçlenmektedir. Bir yıl içinde dört veya daha fazla kulak enfeksiyonu, iki veya daha fazla ağır sinüzit, iki veya daha fazla zatürre geçirilmesi, iki ay veya daha uzun süren antibiyotik kullanımına rağmen enfeksiyonların düzelmemesi, kilo alamama ve büyüme geriliği, tekrarlayan cilt ve organ apseleri, ağızda kalıcı pamukçuk veya ciltte mantar enfeksiyonu, enfeksiyon tedavisi için her seferinde damardan antibiyotik kullanma gereksinimi, derin doku ve organlarda yaygın enfeksiyon geçirilmesi durumunda, bağışıklık sistemi hastalıklarının mutlaka araştırılması gerekmektedir. Bununla birlikte sık hastalanan çocuklarda kansızlık, D vitamini eksikliği, geniz eti-bademcik büyüklüğü, reflü ve alerjik hastalıkların olup olmadığı, mutlaka araştırılmalıdır. Ayrıca çocuğun yeterince dengeli beslenememesi ve beslenme yetersizliği, uyku düzensizliği, evde sigara içilmesi, ev, kreş ve anaokulunun fiziki şartları da sık hastalanmaya etki eden faktörlerdir” diye konuştu.