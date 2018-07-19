Çocuklarda ve erişkinlerde gözyaşı kanal tıkanıklığı tedavisi

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. M. Alper Evişen gözyaşı kanal tıkanıklığı ile ilgili kanal tıkanıklığının lazerle çok kolay bir şekilde müdahale edildiğinin altını çizdi.

Gözyaşı kanal tıkanıklığı

Gözyaşı kanal tıkanıklığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Evişen, “Gözyaşının temel işlevlerini gözün kornea tabakasının beslenmesi, gözün mekanik olarak temizlenmesi ve optik yüzeyin kalitesinin arttırılması olarak özetlenebilir. Gözyaşımızın gözyaşı bezlerinden üretilerek tüm gözümüzün ön kısmını ıslatır ve punktum denilen gözümüzün kapağının iç kısmında olan iki delikten burnumuza doğru akar. Bu sürekli olan bir durumdur. Eğer gözyaşımız normal bir miktarda oluşuyor ancak buruna doğru inmesini sağlayan kanal sisteminde bir tıkanıklık varsa gözyaşımız dışarıya doğru akmaktadır. Buna gözyaşı kanal tıkanıklığı denilir. Yaşam kalitesini ciddi miktarda bozan göz sulanmalarına neden olur” dedi.

“En çok bebekler de görülüyor”

Tüm yaş gruplarında gözyaşı kanal tıkanıklığı görülse de gözyaşı kanal tıkanıklığının en çok bebeklerde görüldüğünün altını çizen Dr. Evişen, “Gözyaşı kanal tıkanıklığı bebeklerde görülebilmektedir. Gözyaşı kanal sisteminin tam olarak gelişmemesinden dolayı bebeklerde doğumdan itibaren sulanma ve çapaklanma oluşabilmektedir. Çocukların çok büyük kısmında 1 yaşına gelindiğinde kanal tıkanıklığı kendi kendine açılabilmektedir. Öncelikle yapmamız gereken bir çocuk size sulanmayla geldiğinde öncelikle başka hastalıkların olmadığını araştırmaktır. Bebeklerde sulanmaya neden olabilen diğer hastalıklar konjenital göz tansiyonu ve gözün kornea tabakasındaki diğer anormalliklerdir. Başka bir hastalık olmadığını gösterirsek kanal tıkanıklığı teşhisi konulursa o zaman bu çocuğu tedavi etmeye başlıyoruz. Tedavisi bir takım ilaçlarla ve gözyaşı masajları uyguluyoruz. Bu şekilde 11. Aya kadar açılmasını bekliyoruz. Ayrıca burundan okyanus suyu spreyiyle kanalların açıklamasını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ancak 11-12. Aya kadar açılmayan kanallarda bu sefer cerrahi tedaviler uygulamak zorunda kalıyoruz. Kanal tıkanıklığının yüzde 85’ini açabilmekteyiz. Eğer kanal tıkanıklığı kanalın alt kısmında kemikleşmeden dolayı ise daha ileri yaşlarda daha kombine ameliyatlar gerekebilmektedir”şeklinde konuştu.

Erişkinlerde Gözyaşı kanal tıkanıklığı

İleri yaş grubunda da gözyaşı kanal sisteminin çeşitli nedenlere bağlı olarak tıkanması durumunda ciddi şekilde sulanma ve çapaklanma ile hastaların başvurduğunu ifade eden Evişen , “Gözyaşı kanal tıkanıklığı tedavisinde cerrahi gerekmektedir. Önceden yüzde geniş bir cilt kesisini takiben yapılan eksternal dakriyosistorinostominin yerine son yıllarda özellikle titizlikle yapılan “Laser Dakriyosistorinostomi” işlemi daha çok tercih edilir duruma gelmiştir. Laser Dakriyosistorinostomi yönteminde tamamen anatomik olarak göz yaşı pınarı (punktumdan) cerrahi uygulanarak hastada hiçbir kesi yapmadan ve ertesi günü tüm normal hayatına devam edebilecek şekilde modern bir tarzda ameliyat edilebilmektedir” diye kullandı.