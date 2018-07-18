Çocuklarda yaz ishaline dikkat

Zerrin Tekinkuş, çocuklarda özellikle yaz aylarında artış gösteren ishal sorununa karşı aileleri uyardı.

Zerrin Tekinkuş, yaz aylarının gelmesi ile birlikte çocuklarda en sık görülen bulaşıcı hastalıkların başında ishalin geldiğine dikkat çekerek, ishale karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler verdi.

Ciddi ishal vakalarına karşı ailelerin tedbir alması gerektiğini aktaran Tekinkuş, “Her yıl milyonlarca çocuk ishale bağlı nedenler yüzünden hayatını kaybediyor. İshale karşı tedbir almak çok önemli. Özellikle sıcakların artması ile birlikte karşımıza çıkan buhastalık en çok 0-5 yaş grubundaki çocukları etkiliyor.Çünkü bu yaştaki çocuklarda bağışıklık sistemi tam olarak gelişmiyor.İshal, dışkı miktarının artması, dışkı kıvamının yumuşamasıyla meydana geliyor.Normalde 5-7 gün içinde kendiliğinden geçiyor. Eğer ishal bu süre içinde kendiliğinden geçmiyorsa sıvı kaybı artıyor. İshali tehlikeli yapan ishalin şiddeti ve sıvı ihtiyacının karşılanamaması. Sıvı kaybı giderilmezse, özellikle bebekler ve çocuklar için hayati tehlike oluşturabiliyor. İshalin en belirgin özelliği sıvı dışkı olmakla birlikte kusma, bulantı, ateş, dışkıda kan, karın ağrısı, halsizlik durumu da ortaya çıkabiliyor.İshali olan çocukların vakit kaybetmeden doktora götürülmesi gerekiyor” dedi.

Çocuklarda hastalığa farklı etkenlerin neden olduğunu söyleyen Zerrin Tekinkuş,“Sıcaklar gıdaların erken bozulmasıve mikropların daha kolay üremesine neden oluyor.Bekletilen veya uygun koşulda saklanmadığı için bozulan gıdaların tüketilmesi, az pişmiş yiyecekler veya iyice yıkamadan ya da kirli suyla yıkanarak çocuğa verilen meyveler, sinek, böcekle temas eden gıdalar, kaynağı belli olmayan içme sularının tüketilmesi, kirli havuz veya deniz suyunun yutulmasıçocukların ishal olmasında önemli rol oynuyor” şeklinde konuştu

İshalin su ve tuz kaybına yol açarak çocuklarda ölümlere neden olabilen çok tehlikeli bir hastalık olduğunu yineleyen Zerrin Tekinkuş,ishalden korunmak için temizlik ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu belirtti. Uzman Dr.Tekinkuş, “Gıda, su ve temizlik korunmada ilk sırada yer almaktadır. Hastalıktan korunmak için kişisel hijyene önem verilmeli ve eller yıkanmalı. İçme ve kullanma suları temiz bir kaynaktan sağlanıp, temiz kaplarda,ağzı kapalı olarak saklanmalıdır.Çocukların kaynağı bilinmeyen suları tüketmesine izin verilmemelidir. Çiğ meyve ve sebzeler iyice yıkanmadan çocuklara verilmemeli, gıdalar özellikle sıcakta uzun süre bekletilmemeli, buzdolabında muhafaza edilmelidir. Hazır gıdalar bağırsak florasına zarar verdiği için çocukları paketlenmiş gıdalar ve açıkta satılan yiyeceklerden uzak tutulmalıdır. İshal olan bebek aç bırakılmamalı, emzirmeye devam edilmelidir. Biberon ve emzik kullanılmamalı, kullanılan kaşık veya bardak kullanıldıktan sonra bir daha kullanabilmek için iyi dezenfekte edilmelidir. Sıvı kaybını önlemek için çocuğa bol su ve sulu besinler verilmelidir. Çocuğa doktor önerisi dışında hiçbir ilaç verilmemelidir” diye konuştu.