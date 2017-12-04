Çocuklardaki ortopedik sorunlar önemsenmeli

Dr. Volkan Şensoy, çocuklarda görülen ortopedik sorunlar hakkında bilgi vererek, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Volkan Şensoy, çocuklarda doğuştan ya da gelişimsel olarak ortaya çıkan ortopedik problemler, aileleri en çok endişelendiren sağlık sorunları arasında yer aldığını belirterek, sağlıklı çocuklarda doğumdan 6 yaşına kadar yapılacak

düzenli kontroller, sorunun erken evrede belirlenmesi ve tedavi başarısı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kalça çıkığı tamamen tedavi edilebilir

Kalça çıkığının tedavi edilebileceğini belirten Dr. Şensoy, "Çocukta doğuştan kalça çıkığı sorunu varsa kalça ekleminin gelişimi de anormaldir. Bu durumda olan çocuklar genelde geç yürür. Gövdesi, sorunlu olan kalçaya doğru eğilerek adım atmaya, çıkıklık iki tarafta da söz konusu ise iki yana sallanarak yürümeye çalışır. Kalça çıkığının tedavisinde erken teşhis çok önemlidir. Bebek doğduğu andan itibaren kalça muayenesi yapılmalı ve ultrason tetkiki ile sorun tespit edilmelidir. Doğumdan sonraki ilk aylarda tanı konulduğu andan itibaren tedaviye başlandığında, basit cihaz ve bandajlar ile sorun ortadan kaldırılabilir. Tanısı geç konulmuş ve tedavi edilmemiş çocuklarda, eklem kireçlenmesi ve ağrılı kalça sorunları oluşur” dedi.

"Çocuğunuzu evde ayakkabı giymeye zorlamayın"

Çocuklara evde ayakkabı giymeye zorlanmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Şensoy, “Yürümeye başlayan bir çocukta ilk adım ayakkabısı kullanılması bilimsel olarak fark oluşturmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda çocuklarda ayakkabı seçiminin ayağın şeklini değiştirmede, düz tabanlığın gidişatını etkilemede bir faydası olmadığı yönündedir. Ev içerisinde ayakkabı giymeye zorlamak, kumda yürütmek ayağının altında şişe yuvarlatmak gibi yöntemler ayağın şekillenmesinde katkıda bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

Geçmeyen düztabanlık tedavi gerektirir

Ergenliğe kadar devam eden düz tabanlığın tedavi edilmesi gerektiğine işaret eden Dr. Şensoy, “Çocuklar, ayaklarında esnek düztabanlık görünümü ile dünyaya gelir. Çocuk, ayağa kalkıp yere bastığında ayağın uzunlamasına arkı kaybolur. Çocuk büyüdükçe ve ayakları üzerinde yürümeye başladıkça yumuşak dokular gerginleşir ve sertleşir. Böylelikle ayağın arkı ortaya çıkmaya başlar. Genellikle 3-4 yaşından sonra ayağın normal şeklini alması ön görülür. Çocuk ergenlik çağına gelmiş ve ayağında halen düztabanlık görülüyorsa mutlaka tedavi için doktora başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Aksayan ve topallayan çocuklara dikkat

Aksayan ve topallayan çocuklara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Şensoy, “Çocukluk döneminde yaşanan ağrı sorunları çocuğun hareketlerini kısıtlamıyor ve normal yaşamını etkilemiyorsa, gün içinde kendiliğinden geçiyorsa endişe edilecek bir durum yoktur. Ancak Perthes Hastalığı olarak bilinen, genellikle aksama ve topallama gibi şikayetlerle ortaya çıkan ortopedik problem mutlaka tedavi gerektirir. Çocuğun kalçasında veya dizinde sürekli ağrı ve topallama oluyorsa en kısa sürede bir ortopedi uzmanına başvurulmalıdır. Erken teşhis edilen bu hastalıkta da başarı oranları yüksektir” diye konuştu.