Çocukların doğumunda da, eğitiminde de önemli destek

Hayata gözlerini ilk açtığında anne ve babasından sonra Şahinbey Belediyesi ile tanışan Kardelen Ateş okul heyecanını da Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel ile birlikte yaşadı. Apdülhamithan İlköğretim Okulunda eğitim hayatına başlayan Kardelen Ateş’i ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel “Öncelikle 2017-2018 eğitim öğretim yılının tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2011 yılında başlattığımız Hoş Geldin Bebek Projesi’nin ilk ziyaret edilen bebeği Kardelen Ateş’in yıllar sonra okula ilk başladığı günde de yanın da olduk. Kardelen bebeği öğretmenine teslim ederek, ondan ülkemize faydalı bir birey olarak yetişmesi hususunda söz aldık. İnşallah önümüzdeki yıllarda ülkemizi yönetecek kişiler arasında yer alacağına inanıyorum” dedi.

Minik Kardelen’in annesi Zeynep Ateş kendilerini yalnız bırakmayan Şahinbey Beleldiyesi’ne teşekkür ederek, “Çok mutluyum. Kızımın Hoş Geldin Bebek Projesi’nin ilk ziyaret edilen çocuğu olduğu için. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve Yardımcısı Cuma Güzel’e de teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar ve böyle bir günde yanımızda oldular” dedi. Minik Kardelen ise büyüdüğünde ise doktor olmak istediğini ifade etti.

Şahinbey Belediyesi Başkan Vekili Cuma Güzel, Abtülhamithan İlköğretim Okulu öğrencilerinin ilk gününde onlara seslenerek yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyerek, eğitime destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.