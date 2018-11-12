Çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu

Gaziantep'te çocukların bir nakliyat kamyonetinin kasasında tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'te Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndan - Tünfenkçi Yusuf Bulvarı istikametine seyir eden boş bir nakliyat kamyonunun kasasındaki tehlikeli yolculuk, kameralar tarafından kaydedildi. Soğuk havaya da aldırış etmeyen 5 çocuk, hiç bir güvenlik tedbirinin alınmadığı kamyonet ile dakikalarca yolculuğunu sürdürdü.

Kamyonetin kasasına tutunan ve yaslanan çocuklardan birinin ise zaman zaman elindeki tespih sallaması da dikkat çekti.

Araç bir süre sonra gözden kayboldu.