Çocukların yüzü Şehitkamil ile güldü

Çocukları mutlu edecek çok sayıda proje ve çalışması bulunan Şehitkamil Belediyesi, plansız yapılaşma dolayısıyla park alanı bulunmayan Hasırcıoğlu Mahallesinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yeni bir park alanı oluşturabilmek amacıyla 10 evin kamulaştırmasını yapan Şehitkamil Belediyesi, açılan alanda park yapımına başladı. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kısa süre içinde tamamlandı ve park hizmete açıldı.

Vatandaşın yeşil alan ve park ihtiyacını gidermek adına önemli bir projeyi daha hayata geçiren Şehitkamil Belediyesi, mahalle sakinlerinin takdirini kazandı. Çevre düzenlemesi, çimlendirme ve ağaç dikiminin ardından mahalle sakinlerinin hizmetine sunulan parkın içerisinde; yeşil alan, çocuk oyun alanları ve oturma bankları bulunuyor. Aynı alan içerisine aynı zamanda vatandaşın nitelikli ve kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla muhtarlık bürosu da yapıldı.

Mahallemizin bu parka ihtiyacı vardı

Sağlanan hizmetlere ilişkin değerlendirmede bulunan Hasırcıoğlu Mahalle Muhtarı Ali Polat, “Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize yapılan park için yaklaşık 10 ev kamulaştırma yoluyla alındı. 10 evin yıkılmasıyla başlayan çalışmalar sonucunda bu güzel parkımız yapıldı. Çalışmasından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız. Mahallemizin bu parka ihtiyacı vardı. Çocuklarımızın enerjilerini atabileceği, yaşlılarımızın oturabileceği, ailelerin keyifle vakit geçireceği rahat ve güzel bir mekan oldu. Bu hizmete sahip çıkmak lazım. Mahallemizin muhtarlık hizmet binasını yenilemesi konusunda Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’ndan ricada bulunmuştuk. Halka daha güzel ortamlarda hizmet edebilmek için yaptığımız talebi sağ olsun Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu kırmadı. Başkanımız, mahallemize nitelikli bir muhtarlık bürosu yaptı. Mahalle halkımıza bizler, daha güzel ortamlarda hizmet veriyoruz” dedi.

Aile büyükleri ve yaşlılarıyla nitelikli bir mekanda keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren mahalle halkı, sağlanan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade etti. Mahallenin çok önemli bir hizmete kavuştuğunu vurgulayan mahalle sakinleri, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.