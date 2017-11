Çocuklarınızı kış hastalıklarından koruyun

Dr. Alper Gök, kış aylarında çocukları hastalıkları konusunda uyararak, hastalıklardan korunma yolları hakkında bilgiler verdi.

Uzman Doktor Alper Gök, kış aylarında artış gösteren hastalıklar en çok çocukları etkilediğini belirterek, çocukların kapalı ve kalabalık mekanlarda daha fazla vakit geçirmek istemesi, okul ve kreş ortamı gibi etkenlerin çocukları daha sık hastalanmasına neden olduğunu ifade etti.

Kış aylarında çocuklarda sık görülen hastalıklar

Dr. Gök, kış aylarında çocuklarda sık görülen hastalıklar hakkında bilgi vererek, "Çocukluk çağında oldukça sık gelişebilen bu hastalıklar oluşturdukları ateş, bulantı, kusma, öksürük, baş ile karın ağrısı ve ishal gibi sorunlarla yaşam kalitesini düşürmelerinin yanı sıra zamanında tedavi edilmezlerse, kulak iltihabı, bronşit, zatürre, sinüzit gibi hastalıklara da yol açabiliyor. Bu nedenle çocukları üst solunum yolu enfeksiyonlarından korumak çok önemli” dedi.

Hasta olan anneler bebeklerini emzirmeye devam etmeli

Gök, kışın anne sütünün önemine de dikkat çekerek, "Anne sütü bugüne kadar koruyuculuğu kanıtlanmış olan tek ilaçtır. Annenin nezle, burun akıntısı, hapşırık ve basit ateşlerinin olması, anne sütünü kesmek için bir bahane değildir. Aksine annenin vücudunda o anki mikroba karsı oluşan maddeler, anne sütüyle bebeğe geçerek hastalığa karşı koruma sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Hastalık için ekstra vitamin verilmemeli

Çocuklara ekstra vitaminin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Dr. Gök, “Anne ve babaların yaptığı yanlışlardan biri çocuklarına portakal, mandalina, narenciye gibi besinlerle aşırı C vitamini verip, hastalıklardan korumaya çalışmaktır. Yeterli miktarda almak yararlıdır ama fazla C vitamininin hastalıklardan koruyucu bir özelliği yoktur. Çocuğun gerektiği kadar karbonhidrat, protein, süt ve süt ürünleri ile bol miktarda meyve ve sebze tüketmesi sağlanmalıdır. A vitamini, selenyum, demir ve çinko alımı da çok önemlidir. Tüm bu ihtiyaçlar her türlü doğal besinden karşılanabilmektedir, fazladan takviye alınmasına gerek yoktur” ifadelerini kullandı.

"Çok kalın giydirmeyin"

Çocukların kalın giydirilmemesi gerektiğini söyleyen Gök, “Ailelerin çocuklarını mevsim normallerine göre giydirmesi gerekmektedir. Çocuğu aşırı üşütmek, aşırı terletmek ve ona kalın giysiler giydirmekten kaçınılmalıdır. Soğuk kendi başına hastalık yapmaz ise de soğukta kalıp üşüyen vücut, mikroplardan daha kolay etkilenmektedir. Yorgunluk da hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır. Yorgun ve uykusuz olunan dönemlerde daha sık hasta olunmaktadır. Özellikle spor yapan çocukların yeterli oranda dinlenmesi ve beslenmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

"Bitkisel ilaçların etkinlikleri kanıtlanmamıştır"

Ne olduğu bilinmeyen ilaçlardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Gök, “Bitkisel ilaçların hastalıklardan koruduğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Bu ilaçların da yan etkileri olabilmektedir ve özellikle karaciğere olumsuz etkileri vardır. Aileler çocuklarını hastalıklardan korumak için kulaktan dolma bilgilerle, içeriklerini bilmedikleri bitkisel ilaçları içirmemelidirler” dedi.

"Sigara dumanından uzak durun"

Sigara dumanının çocukların olduğu ortamdan uzak olmasını öneren Gök, “Sigara, çocukların hastalık riskini artıracağı için sigara dumanından ve hava kirliliğinden çocukları uzak tutmak gerekmektedir. Kapalı ve kalabalık yerler de hastalıklar çok çabuk yayılacağından mecbur kalmadıkça bu ortamlardan çocukları uzak tutmak önemlidir” sözcüklerini kullandı.

Doktora başvurulması gereken durumlar

Doktora başvurulması gereken durumlar hakkında bilgi veren Gök, “İlk 3 aylık bebekte görülen her ateşlenmede mutlaka doktora gidilmelidir. 3 aydan büyük bebekler; yüksek ateş, halsizlik, yeterince beslenememe ve ağızdan sıvı alamama gibi durumlar varsa mutlaka doktora götürülmelidir. Çocukta, öksürükle birlikte yüksek ateş ve hışıltının olması, öksürüğün geceleri çocuğu uykudan uyandırması ve çok sık nefes alıyor olması çocukları doktora gecikmeden götürmek için uyarıcı sebeplerdir“ diye konuştu.